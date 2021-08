Architekten-Witwe zum neuen Karlsruher Staatstheater: „Ich habe kleine Déjà-vus“

Das neue Staatstheater in Karlsruhe soll ein Wohnzimmer für die Stadt werden. Ein Anliegen, das Ingrid Diefenbacher bekannt vorkommt. Sie zieht einen Entwurf aus den 70er Jahren aus einem dicken Ordner voll weiterer Unterlagen zum Gebäude. Darauf zu sehen sind die Innenräume des Theaters, ausgestattet mit zahlreichen eingezeichneten Sitzgelegenheiten und Tischen.

„Ich habe kleine Déjà-vus bei allem, was momentan rund um das Staatstheater passiert“, erzählt Diefenbacher. Sie begleitete ihren Mann, Architekt Helmut Bätzner, über Jahre bei dem Projekt. Nach dessen Tod 2010 gingen die Urheberrechte auf sie über.

Beim Wettbewerb um den anstehenden Neubau und die Sanierung nimmt Diefenbacher an diversen Gremien teil. „Ich versuche die Dinge durch die Augen meines Mannes zu sehen“, sagt sie beim Gespräch in ihrem Zuhause in Karlsruhe.