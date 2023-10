Vor der Kreistagssitzung

Entscheidung über neues Landratsamt in Karlsruhe: SPD fordert weiter kleineren Bau an anderer Stelle

In der nächsten Sitzung des Kreistags soll die finale Entscheidung über das Neubauprojekt am Ettlinger Tor in Karlsruhe fallen. Doch wie werden sich die Kreistagsmitglieder entscheiden?