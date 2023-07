Ursprünglich war es als interne Firmen-Feier von 7.000 dm-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern geplant. Doch wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als Festredner zusagt, dann steht der Marktführer unter den deutschen Drogeriemarktfilialisten im bundesweiten Rampenlicht.

Scholz spricht vor über 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von dm

Scholz gratuliert in der dm-Arena der Messe Karlsruhe dem Erfolgsunternehmen zu seinem 50-jährigen Bestehen. „Sie können stolz darauf sein, was sie leisten und geleistet haben“, rief der Kanzler den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu. Das Unternehmen biete Sicherheit im Land. „Das ist ein Arbeitgeber, der verlässlich zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht“ und dabei auf Dialog setze. Er sei auch nach Karlsruhe gekommen, um das Lebenswerk von dm-Gründer Götz W. Werner zu ehren.

Die Feier in der dm-Arena ist die letzte von bundesweit sechs Mitarbeiterfesten anlässlich des 50-jährigen Bestehens. Vor zehn Jahren konnte dm den Geburtstag noch mit einer Veranstaltung in Karlsruhe feiern, hatte dm-Chef Christoph Werner jüngst im Interview mit den Badischen Neuesten Nachrichten erinnert. Mittlerweile ist der Konzern viel zu groß dafür.

In den Hallen der Messe Karlsruhe ist zum Jubiläum viel geboten: In einer Halle präsentieren sich dm-Partnerunternehmen. Die haben mit Peter Maffay und Judith Wiliams auch Prominente mitgebracht. In einer weiteren Halle wird die Historie von dm präsentiert und in die Zukunft geblickt.

1973 eröffnete Christoph Werners Vater Götz W. Werner das erste dm-Geschäft in der Karlsruher Herrenstraße. Inzwischen arbeiten 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 14 europäischen Ländern für dm. Rund 4.000 Filialen gibt es dort. Der dm-Konzern erlöste im zurückliegenden Geschäftsjahr 13,6 Milliarden Euro.

dm ist nach der EnBW der zweitgrößte Konzern mit juristischem Firmensitz in der Technologieregion Karlsruhe.