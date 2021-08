Unterschriftenliste

Sorge der Anwohner stimmt Regierungspräsidium um – Renaturierung der Pfinz in Pfinztal-Berghausen gestoppt

„Renaturierung der Pfinz“ hört sich gut an. Einigen Anwohnern in Pfinztal-Berghausen war jedoch nicht wohl dabei. Was passiert bei Hochwasser? Das Regierungspräsidium reagierte.