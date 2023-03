Diese Fördergelder fließen nach Weingarten, Walzbachtal und Pfinztal

Kindergärten, Radwege, Umwelt- oder Denkmalschutz: Für viele Projekte und Bereiche können Kommunen Fördergelder beantragen. Insgesamt 1.031 solcher Förderprogramme sind in der Datenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz aufgelistet. Die meisten Programme (854) werden dabei von den Ländern finanziert.

Die verfügbaren Förderprogramme im Blick zu behalten ist für Kommunen nicht leicht. Sie können jedoch in der Fördergelddatenbank des Bundes nach entsprechenden Programmen suchen. Im Fördergebiet Baden-Württemberg gibt es 241 verschiedene Programme.

Doch auf welche finanziellen Zuschüsse hoffen die Gemeinden in der Region? Die BNN haben beispielhaft in Walzbachtal, Weingarten und Pfinztal nachgefragt und bilden ab, was hinter den Förderprogrammen mit den langen und bürokratischen Namen steckt.

145.000 Euro bekommt Walzbachtal für den Bau des Kreisverkehrs am Falltor Wössingen aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Was wie ein Zungenbrecher klingt, ist letztlich ein Gesetz, das den Gemeinden finanzielle Unterstützung bei Projekten zusichert, die die Verkehrsverhältnisse verbessern.

Gemeinde erhält Geld aus Ausgleichsstock

Außerdem erhält die Gemeinde Geld aus dem Ausgleichsstock. Mit solchen Geldern werden leistungsschwache Gemeinden beim Bau kommunaler Einrichtungen unterstützt.

In Walzbachtal fließen diese Gelder unter anderem in die Kita Moby Dick (30.500 Euro). Unter anderem werden auch der Hochwasserschutz und das Sirenennetz mit Fördergeldern finanziert.

Pfinztal wird zum Beispiel durch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum unterstützt. Die Gemeinde erhält daraus rund 160.000 Euro. In welches Projekt die Gelder fließen, steht laut einer Sprecherin noch nicht fest. Klar ist: „In Pfinztal liegen nicht alle Ortsteile im Geltungsbereich des Programms, nur Teilbereiche der Ortsteile Wöschbach und Kleinsteinbach befinden sich darin.“

Mit dem Programm sollen klimafreundliche und nachhaltige Impulse gesetzt werden. Außerdem bekommt die Gemeinde 700.000 Euro aus dem Digitalpakt Schule. Diese Gelder sollen für eine zeitgemäße Infrastruktur wie beispielsweise Tablets oder Whiteboards an Schulen eingesetzt werden.

Gemeinde Pfinztal erhält eine Million aus der Breitbandförderung

Die Gemeinde Pfinztal hat solche Projekte bereits umgesetzt und bekommt das Geld nun nachträglich. Außerdem erhält die Gemeinde unter anderem eine Million Euro aus der Breitbandförderung und einen Zuschuss vom Land zum Radweg Wöschbacher Straße (400.000 Euro).

Die Gemeinde Weingarten hofft, 2023 insgesamt rund neun Millionen Euro an Fördergeldern zu erhalten. Genau wie in den anderen Gemeinden fließen Gelder in den Hochwasserschutz, den Breitbandausbau und in Verkehrsprojekte.

Für 2023 und 2024 erhofft sich die Gemeinde rund 1,9 Millionen Euro aus dem Ausgleichsstock. Im Gegensatz zu dem Projekt in Walzbachtal müssen diese Gelder allerdings noch genehmigt werden. 1,6 Millionen Euro bekommt die Gemeinde für den sich noch im Bau befindlichen Kindergarten Bullerbü, den ersten in kommunaler Trägerschaft.