Stationäre Automaten: Die Fahrkartenautomaten in den meisten Stadtbahnen, wie beispielsweise der S5, sollen abgeschafft werden oder sind bereits außer Betrieb. Begründet wird dieser Schritt von der Albtal Verkehrsgesellschaft (AVG) und dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) damit, dass es in der Region an allen Stadtbahnhaltestellen stationäre Automaten mit den unterschiedlichsten Bezahlmöglichkeiten gebe. Diese Automaten seien im Vergleich zu den mobilen in den Stadtbahnen deutlich ausfallsicherer.

Mobile Automaten: Wenigstens vorläufig soll es mobile Automaten in den Straßenbahnen geben, die in erster Linie im Karlsruher Stadtgebiet unterwegs sind. Der Grund: Nicht alle innerstädtischen Haltestellen verfügen bis dato über stationäre Fahrkartenautomaten. kdm