Verkehrsministerium hebt Umweltzone in Pfinztal zum 1. März auf

Ab dem 1. März gibt es in Pfinztal keine Umweltzone mehr, eine grüne Plakette brauchen Fahrzeuge dann nicht mehr. Die Reaktionen fallen gemischt aus.

Die Umweltzone in Pfinztal wird am Mittwoch, 1. März, aufgehoben. Damit ist zur Einfahrt in die Gemeinde keine grüne Plakette mehr notwendig. Immissionsmessungen hätten ergeben, dass sich die Luftqualität verbessert habe, begründet das baden-württembergische Verkehrsministerium seine Entscheidung.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung hatten sich mehrere Umweltverbände im Dezember gegen eine Aufhebung der Umweltzonen ausgesprochen. Zwar sei davon auszugehen, dass die bestehenden Grenzwerte für die Luftreinhaltung auch nach einem Ende der Umweltzonen eingehalten würden.

Allerdings habe die Weltgesundheitsorganisation WHO 2021 deutlich niedrigere Grenzwert-Empfehlungen für Stickstoffdioxid- und Feinstaubbelastungen veröffentlicht. Auch die EU beabsichtige eine erhebliche Absenkung der bisher gültigen Grenzwerte, argumentieren die Umweltverbände.

In Pfinztal hätten die Jahresmittelwerte „ausnahmslos oberhalb des zukünftigen EU-Grenzwertes und sehr deutlich oberhalb der WHO-Empfehlung gelegen“, so die Umweltschützer.

Auch die SPD-Fraktion im Pfinztaler Gemeinderat hatte die Aufhebung der Umweltzone kritisiert. Zustimmung kam dagegen von der CDU-Fraktion.