Die Idee gibt es schon seit vielen Jahren. Nun beginnt im September ein Kontrolldienst in Walzbachtal mit der Überwachung des Parkraums.

Von Arnd Waidelich

Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge nimmt bundesweit immer weiter zu. Die meisten stehen nicht in Garagen oder auf privaten Stellplätzen. Der dadurch wachsende Parkdruck macht sich in den Kommunen in der Region bemerkbar. Er wird vielfach verstärkt durch verkehrswidriges Parkverhalten, das mitunter sogar Feuerwehr oder Rettungsfahrzeugen die Durchfahrt erschwert, manchmal sogar unmöglich macht.

Eine der Gemeinden, die darunter schon seit vielen Jahren leidet, ist Walzbachtal. Auch mit einer Stellplatzsatzung konnte die Gemeindeverwaltung des Problems nicht Herr werden. Anfang dieses Jahres hat der Walzbachtaler Gemeinderat deshalb mit dem Beschluss reagiert, einen Gemeindevollzugsbediensteten mit der Kontrolle des ruhenden Verkehrs zu beauftragen.