Polizei warnt vor aktueller Welle von Enkeltrickbetrügern in Karlsruhe

Aufgrund einer aktuell regelrechten Welle von Enkeltrickbetrugsversuchen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe bittet die Polizei um verstärkte Wachsamkeit im Verwandten- und Bekanntenkreis.

Seit rund drei Tagen registriert das Polizeipräsidium Karlsruhe eine Vielzahl an Betrugsversuchen am Telefon. Die charismatischen und redegewandten Betrüger versuchen sich als enge Familienmitglieder auszugeben und unter Vorwänden wie Unfällen, Krankenhauskosten oder Ähnlichem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen.

Glücklicherweise ist der Polizei bislang kein Fall bekannt, in dem tatsächlich Geld an die Mittelsmänner der Täter ausgehändigt wurde. Zwei Geschädigte waren jedoch bereits bei der Bank, um sich Geld für eine spätere Übergabe auszahlen zu lassen. In einem Fall wurde zunächst sogar ein Betrag überreicht, die Aushändigung an die Täter konnte jedoch gerade noch rechtzeitig verhindert werden. Sehr oft sind bei einer vollendeten Tat fast die gesamten Ersparnisse zu beklagen.

Es muss davon ausgegangen werden, dass eine Vielzahl der Betrugsversuche gar nicht bei der Polizei angezeigt wird und daher ein großes Dunkelfeld besteht.