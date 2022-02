Nach den Störungen in ihrem neuen Onlinebanking-System am Montag hat die BBBank die Unannehmlichkeiten bedauert. „Die aktuellen technischen Probleme entsprechen in keiner Weise unseren Ansprüchen als modernes Bankhaus. Die BBBank bedauert die Unannehmlichkeiten für alle Kundinnen und Kunden, die unseren neuen Online-Banking-Service nutzen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Oliver Lüsch in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion.

Die Karlsruher Bank wurde demnach am Montagmorgen um 7:30 Uhr vom Rechenzentrumsdienstleister Atruvia AG über eine Störung beim neuen Online-Banking System informiert. „Gemeinsam mit der Atruvia AG arbeiten wir derzeit mit Hochdruck daran, eine zuverlässige Lösung für das neue Online-Banking-System der BBBank wiederherzustellen,“ heißt es in der Erklärung weiter.

Kunden wurden zwischenzeitlich beim Login auf das alte System verwiesen. Mittlerweile läuft das neue System wieder. Vereinzelt berichteten Kundinnen der Redaktion aber über Schwierigkeiten bei der Umsatzanzeige. Auch die Wartezeiten bei Anrufen seien sehr lang.

Neues Verfahren bei Karlsruher BBBank seit November

Die Bank befinde sich „zurzeit in einem technisch sehr aufwendigen, jedoch zukunftsgerichtet erforderlichen Veränderungsprozess“, erklärten die Verantwortlichen.

Die BBBank hatte das neue Verfahren für das Online-Banking Mitte November freigeschaltet. Die neue Anwendung sei „multi-bankfähig“, heißt es auf der Homepage der Bank – man könne auf Wunsch weitere Konten und Verträge im Blick behalten, die nicht bei der BBBank abgeschlossen wurden.

Die Online-Banking-Anwendung wurde demnach „über viele Monate weiterentwickelt und entspricht den höchsten Sicherheitsstandards und einer konsequent an den Kundenbedürfnissen ausgerichteten Bedienung“. Die Testverfahren hätten in den vergangenen Monaten ein stabiles System bestätigt. Zur Ursache der Probleme gab die Bank keine weitere Erklärung.