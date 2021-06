Wenn Juristen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, erwartet man in der Regel fundierte Gutachten, sachliche Argumente und nüchterne Abwägungen von Rechtsnormen. Bei der Vereinigung „Anwälte für Aufklärung“ (AfA), die am Donnerstag im buchstäblichen Sinn vor das höchste Gericht der Republik in Karlsruhe zog, verhält es sich allerdings etwas anders.

Die AfA hat sich vor etwa einem Jahr als ein „unabhängiger und unparteilicher“ Verein gegründet. Und zwar „zum Zwecke der Förderung des demokratischen Staatswesens“, wie die Gruppe auf ihrer Webseite erklärt. Nüchtern betrachtet, verfolgte jedoch die Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude am Schloss nicht das Ziel, die Demokratie zu unterstützen.

Es war vielmehr eine pauschale und radikale Ablehnung des Rechtsstaats in seiner heutigen Form, verbunden mit einer Kampfansage an die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik.