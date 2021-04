Pläne für eine Nachverdichtung durch Hochhäuser stoßen bei den Bürgern immer wieder auf Widerstand. In der Karlsruher Waldstadt geht deshalb nun auch der Bürgerverein in die Offensive.

Der Bau von mehreren mehrgeschossigen Wohngebäuden rund um das Gelände eines ungenutzten Garagenhofs in der Waldstadt stößt weiter auf Widerstand. Nachdem die Pläne bereits von Stadtrat Lüppo Cramer (Karlsruher Liste) und Hans Diefenbach von der Bürgerinitiative gegen unverhältnismäßige Nachverdichtung öffentlich kritisiert wurden, geht einen Tag vor der Sitzung von Planungsausschuss und Bauausschuss nun auch der Bürgerverein Waldstadt mit der Verwaltung ins Gericht.

„Wenn die in den gemeinsamen Gesprächen abgestimmte Abstufung des Dachgeschosses eines viergeschossigen Gebäudes dazu genutzt werden soll, neue Terrassenflächen für die Mieter zu schaffen, widerspricht dies aus unserer Sicht klar der getroffenen Vereinbarung“, teilen der Bürgervereinsvorsitzende Hubert Keller und sein Stellvertreter Andreas von Heymann in einem Schreiben an die BNN mit.

Dem Bürgerverein gehe es in diesem speziellen Fall vor allem um die Lärmbelästigung für die von der Nachverdichtung betroffenen Mitbürger. Das sei bei mehreren Gesprächen und Runden Tischen mit Verwaltung und Investor auch klar kommuniziert worden.