PS Karlsruhe Lions füllen die Center-Lücke von Pluskota

Der neue Maurice Pluskota bei den PSK Lions heißt Dennis Tunstall. Der 26-Jährige tritt beim Karlsruher Basketball-Zweitligisten in die großen Center-Fußstapfen des langjährigen Kapitäns. Die Lions haben damit gut zehn Tage vor dem Start in die Vorbereitung eine wichtige Stelle im neuen Kader besetzt.

„Maurice Pluskota hat die Center-Position in Karlsruhe sechs Jahre lang geprägt. Nun habe ich einen Nachfolger gesucht, der wie Moe zu unserem temporeichen Stil passt“, erklärte Lions-Headcoach Aleksandar Scepanovic, der Tunstall als „wichtigen Baustein“ für das Spiel der Lions beschreibt. Pluskota hat nach sechs Jahren in Karlsruhe eine neue Herausforderung gesucht und sich dem ambitionierten Zweitliga-Aufsteiger Baskets Koblenz angeschlossen.

Neuer Center der PS Karlsruhe Lions war zuletzt in Slowenien aktiv

Tunstall stand zuletzt für die Helios Suns Domzale in der ersten slowenischen Liga und der „ABA-League“, der multinationalen adriatischen Basketball-Liga, auf dem Parkett. Durchschnittlich kam der US-Amerikaner auf mehr als 20 Minuten Spielzeit, zehn Punkte und fünf Rebounds, wie die Lions mitteilten.

Für den in New Jersey geborenen Tunstall war es die zweite Station in Europa, nachdem er 2021 zunächst beim slowenischen Club Zlatorog Lasko angeheuert hatte. Zuvor hatte der 2,06-Meter-Riese für das College-Team der Towson Tigers gespielt. „Dennis bringt die erforderliche Athletik mit, um unser Spiel schnell zu machen“, ist Scepanovic von seinem neuen Center überzeugt.

Tunstall ist der sechste Neuzugang der Lions. Am 7. August starten die Karlsruher in die Vorbereitung. Pflichtspielauftakt für das „Karlsrudel“ ist am 23./24. September, wenn im Pokal die Würzburg Baskets in der Karlsruher Lina-Radke-Halle gastieren. Eine Woche darauf startet die Liga.