PSK Lions holen Erstliga-Spielmacher O´Showen Williams

Das „Karlsrudel“ erhält weiteren Zuwachs: Die PSK Lions vermelden einen Neuzgang auf der wichtigen Spielmacherposition. Mit O´Showen Williams hat der Karlsruher Basketball-Zweitligist laut Mitteilung „eine der zentralen Säulen“ der künftigen Mannschaft verpflichtet.

Der 25-Jährige kommt vom Erstligiten Würzburg Baskets, wo er in der abgelaufenen Spielzeit für den Spielaufbau zuständig war.

„O´Showen ist ein überaus wendiger Guard, verfügt über einen guten Wurf und hohe Spielintelligenz, was ihn auch zu einem starken Verteidiger macht,“ wird Lions-Headcoach Aleksandar Scepanovic in der Mitteilung zitiert.

Williams spielte zuletzt in Würzburg

Williams stammt aus Georgia und durchlief die in den USA übliche College-Ausbildung, in deren Rahmen er für die Appalachian State University in der NCAA auf dem Court stand. Nach Stationen bei den Reading Rockets in England und bei Terme Olimia Podcetrtek in Slowenien wechselte der 1,80 Meter große Point Guard im Sommer 2022 nach Würzburg, wo er in sämtlichen 34 Hauptrunden-Begegnungen und einmal im Pokal auflief.

Durchschnittlich kam Williams auf rund 14 Minuten Spielzeit und knapp fünf Punkte. Bei den Lions wird er wohl deutlich mehr im Fokus stehen und soll laut Vereinsangaben „eine tragende Rolle“ übernehmen.