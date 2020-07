Regionale Reisebüros: Das sind die Urlaubstrends für 2019

Die Reisemesse CMT in Stuttgart macht ab diesem Samstag bis zum 20. Januar Lust auf Urlaubsziele in nahen und fernen Ländern. In den Reisebüros in Bretten, Pforzheim, Karlsruhe und Bühl nutzen viele Kunden bereits die Chance, sich Frühbucherrabatte zu sichern. Spanien und Griechenland sind von Bretten bis Bühl besonders beliebt. Aber auch die Türkei wird wieder häufiger nachgefragt als zuletzt.

Urlaubsvorfreude im Südwesten

Die Menschen in der Region sind bereits in Urlaubslaune. „Wir hatten im Dezember und bisher im Januar eine hohe Nachfrage“, berichtet Christian Schlenker vom Reisebüro Albrecht in Karlsruhe-Durlach. Wie in den vergangenen Jahren sei bei den Kunden Spanien als Urlaubsziel sehr beliebt. Auch für Griechenland gebe es viele Anfragen.

Der absolute Favorit ist Griechenland.

Gleiches berichtet Julia Schechter vom Reiseland in Bretten: „Der absolute Favorit ist Griechenland mit den Inseln Kreta, Kos, Rhodos und Korfu.“ Viele Urlauber aus der Region gehen zudem auf Kreuzfahrt. Franziska Fader vom TUI-Reisecenter in Pforzheim sagt, dass es gerade in diesem Bereich viele „Wiederholungstäter“ gebe. Einige Routen seien häufig frühzeitig ausgebucht. Daher sind Buchungen schon bis ins Jahr 2020 möglich. Viele Kreuzfahrer zieht es hierbei zu den deutschen Reedereien.

Türkei, Ägypten und Tunesien im Aufschwung

Reiseländer, die zuletzt von den Deutschen seltener angesteuert wurden, erleben indes ein Comeback: Dies betrifft besonders die Türkei, Ägypten und Tunesien. „Sicherheit ist dort zwar ein Thema, manche Kunden sagen aber, dass diese Länder eine Überlegung Wert sind, wenn das Preis-Leistungsverhältnis stimmt“, berichtet Schechter.

Alleinlebende und Paare ohne Kinder zieht es zudem auch nach Kanada, weiß Sabine Meier vom Derpart Reisebüro in Bühl: „Familien entdecken hingegen Nordeuropa.“ Großbritannien und Schottland seien hierbei gefragt.

Zwei Drittel der Deutschen will 2019 im Ausland Urlaub machen

Die Urlaubsplanungen in unserer Region unterscheiden sich nicht vom bundesweiten Trend: Laut Deutschem Reiseverband (DRV) stehen in den Sommerferien die klassischen Ziele rund ums Mittelmeer hoch im Kurs. Diese Reiseländer - zu denen unter anderem auch die in Baden beliebten Ziele Spanien und Griechenland zählen - vereinen rund 70 Prozent der bisher gebuchten Sommerumsätze. Dies belegen Daten von GfK Travel Insights. Laut DRV verbringen zwei Drittel ihre freien Tage im Ausland, ein Drittel plant, hierzulande Urlaub zu machen.