Die Rheinbrüder Karlsruhe haben gleich am ersten Finaltag der U23- und Junioren-WM im italienischen Auronzo die ersten Medaillen gewonnen. Die Karlsruher Kanutinnen und Kanuten, die mit einem Quintett bei den Titelkämpfen vertreten sind, konnten am Freitag zweimal Silber bejubeln und zudem zwei vierte Plätze.

U23-Fahrerin Gesine Ragwitz fuhr im Kajak-Vierer über 500 Meter auf den Silberrang, das deutsche Boot musste sich nur den Ungarinnen geschlagen geben. Und im Feld der Juniorinnen landete „Rheinschwester“ Katharina Nikolay ebenfalls im 500-Meter-Vierer auf dem Silberrang.

Tim Bechtold paddelt knapp am Podest vorbei

Knapp am Podestplatz vorbei paddelte derweil Canadierfahrer Tim Bechtold, der im 1.000-Meter-Zweier auf Platz vier landete. Im Kajak-Einer über 1.000 Meter wurde Rheinbrüder-Juniorin Jette Brucker Vierte. Brucker hatte sich als Vorlaufsiegerin noch direkt für das Finale am Samstag im 500-Meter-Zweier qualifiziert.

Bechtold, der insgesamt drei Starts hat, ist an diesem Samstag zunächst im Semifinale im Zweier über 500 Meter gefordert. Auch Ragwitz hat noch weitere Medaillenchancen. Die Weltmeisterschaften in Auronzo dauern noch bis Sonntag an.