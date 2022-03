Entwurf für Lärmaktionsplan wird offengelegt

Am schlimmsten sind die Lkw: Rheinstettener Bürger pochen auf mehr Lärmschutz

Schon lange wünschen sich Anwohner die Einführung von Tempo 30 in ihren Straßen und mehr Lärmschutz an der B36. Noch in diesem Jahr könnten erste Maßnahmen umgesetzt werden, erklärten die Planer bei einer Infoveranstaltung im Schulzentrum.