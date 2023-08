Asiatische Tigermücke nun auch in Rheinstetten aufgetaucht: Kabs reagiert

Population in Mörsch

In anderen Kommunen in der Region ist sie bereits länger nachgewiesen, im benachbarten Durmersheim seit dem Sommer 2022: Nun geht man auch in Rheinstetten von einer stabilen Population der Asiatischen Tigermücke aus.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) am 18. Juli erstmals über Funde der asiatischen Tigermücke im Stadtteil Mörsch informiert.

Insekten können Tropenviren übertragen

Die ursprünglich in den Tropen beheimateten Insekten können Krankheitserreger wie das Chikungunya-, Dengue- oder Zikavirus auf Menschen übertragen.

Allerdings nur, wenn sie diese Viren zuvor von infizierten Reiserückkehrern aufgenommen haben. Dies ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bislang in Deutschland nicht beobachtet worden.

Um zu verhindern, dass es künftig passiert, ist die Kabs in Rheinstetten bereits tätig geworden. Im Bereich rund um den Fundort der ersten Tigermücken habe ein Team rund 20 Grundstücke unter die Lupe genommen, berichtet Artur Jöst, der bei der Kabs die Tigermückenbekämpfung in den betroffenen Gemeinden leitet.

Grundstückseigentümer werden vor Besuch der Kabs informiert

Im Gebiet um die Lupinen- und die Siegelgrundstraße, südlich der Neuen Stadtmitte, wurden Brutstätten gesucht, die sich etwa in Wasseransammlungen in Topfuntersetzern, Vogeltränken, Dachrinnen oder offenen Regentonnen befinden.

An den Brutstätten brachte das Kabs-Team ein Protein aus, das aus einem Bakterium (Bacillus thuringiensis israelensis) gewonnen wird und gezielt Stechmückenlarven abtötet.

Übertragbare Tropenkrankheiten Chikungunya-Fieber: Das Chikungunya-Fieber äußert sich laut Bundesgesundheitsministerium durch hohes Fieber, starke Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Kopfschmerzen, manchmal begleitet von Hautausschlag. Das Chikungunya-Virus kommt laut RKI vor allem in Afrika, Asien und seit Ende 2013 auch in Mittel- und Südamerika vor. 2020 wurden in Deutschland 26 importierte Erkrankungen übermittelt. Die meisten Infektionen kamen 2020 aus Thailand (neun), gefolgt von Brasilien (fünf). Dengue-Fieber: Lediglich 25 Prozent der geschätzt 400 Millionen Menschen, die sich jährlich weltweit mit dem Dengue-Virus infiziert, entwickeln laut RKI klinische Symptome. Bei einem kleinen Teil der Erkrankten tritt eine schwere Verlaufsform auf, die sich etwa durch starke Bauchschmerzen, Erbrechen und blutende Schleimhäuten ankündigen kann. Die schweren, zum Teil tödlichen Verlaufsformen treten meist bei erneuter Infektion mit einem anderen Virustyp auf. In Deutschland wurden 2020 insgesamt 205 Fälle von Dengue-Fieber erfasst, 2019 waren es noch 1.176. Alle Infektionen wurden 2020 im Ausland erworben, die meisten davon in Thailand (41), gefolgt von Indonesien (21). Zikavirus-Erkrankung: Eine Erkrankung mit dem Zikavirus geht laut RKI meist nur mit mildem Fieber, Hautausschlag und Kopf- und Gliederschmerzen einher. Viele Infektionen bleiben asymptomatisch. Schwere Verläufe oder Todesfälle sind extrem selten. Durch Übertritt des Virus auf den Fötus, vor allem in der frühen Schwangerschaft, kann es zu schweren Fehlbildungen beim Kind kommen. In Deutschland wurden 2020 lediglich sechs Zikavirus-Erkrankungen übermittelt (2019: elf). Die wahrscheinlichen Infektionsländer lagen in der Dominikanischen Republik, den Malediven, Thailand und Venezuela.

Für andere Insektengruppen wie Bienen und auch für Haustiere, Igel, Vögel und den Menschen sei es völlig unbedenklich, teilte die Stadt mit.

Bürger, deren Grundstücke sich im Verbreitungsgebiet der Tigermücke befinden, würden im Vorfeld über weitere bevorstehende Bekämpfungsmaßnahmen informiert. „Für den in der Regel zehn- bis 15-minütigen Einsatz der Kabs entstehen den Betroffenen keine Kosten.“

Die Stadt zahlt bei der Kabs einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von rund 58.000 Euro. Für die Tigermückenbekämpfung werden Stundensätze berechnet. „Der Kostenaufwand wird sich in einem vierstelligen Rahmen halten“, teilt die Verwaltung mit.

Wir sind am Anschlag. Artur Jöst

Leiter Tigermückenbekämpfung Kabs

Jöst zufolge sind im 94 Mitgliedskommunen zählenden Gebiet der Kabs aktuell 160 Mitarbeiter nur in der Tigermückenbekämpfung aktiv.

Das sind viele, aber nicht genug, denn die Population ist im Vergleich zum vergangenen Jahr förmlich explodiert, und viele Gemeinden bitten um Hilfe. „Wir sind am Anschlag.“

Größe der Population in Rheinstetten steht noch nicht fest

Um das Gebiet abzustecken, in dem sich die Tigermücken in Rheinstetten aufhalten, hat das Kabs-Team auch Fallen aufgestellt. Schwarze, mit Wasser gefüllte Eimer, die in Büschen und Hecken angebracht werden.

Die Tigermücken halten sie für Baumhöhlen, in denen sie gerne brüten und legen dort ihre Eier ab, erklärt Jöst.

Die Kabs kontrolliert regelmäßig die Fallen und nimmt die Eier zur Laboranalyse mit. „Anhand der Eier kann man auch auf die Zahl der Weibchen schließen“, so Jöst. Aktuell sei man noch dabei, zu analysieren, wie weit die Ausbreitung in Mörsch ist.

Auch die Bürger könnten mithelfen, die Ausbreitung zu verhindern. Indem sie etwa Regentonnen mit Netzen abdecken, unnötige Wasseransammlungen etwa in Kinderspielzeug, herumliegenden Schüsseln und Schalen vermeiden. Und indem sie Tigermücken-Sichtungen bei der Kabs melden. Idealerweise mit einem Foto.