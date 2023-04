Bürgermeisterstelle in Rheinstetten wird im Juni ausgeschrieben

In Rheinstetten wird die Stelle des Ersten Beigeordneten, auch Bürgermister genannt, im Juni ausgeschrieben. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats legte auch die übrigen Regularien fest.

Mitte Juni soll die Stelle ausgeschrieben werden, im September will der Ältestenrat dann die eingegangenen Bewerbungen sichten und dem Gemeinderat einen Vorschlag für eine Vorauswahl machen: Mit der Wahl des Ersten Beigeordneten (Bürgermeister) beschäftigte sich der Rheinstettener Ausschuss für Verwaltung und Finanzen in seiner jüngsten Sitzung. Wie berichtet, bewirbt sich Amtsinhaber Michael Heuser (parteilos) noch einmal für eine achtjährige Amtszeit. Seine derzeitige endet am 9. Januar.

Gemeinderat Rheinstetten soll am 23. Oktober abstimmen

Am 23. Oktober soll der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Beigeordneten wählen. Zuvor trifft er Ende September eine Vorauswahl der Bewerber und lädt zu Vorstellungsgesprächen ein. Für die Vorstellungsgespräche sieht die Verwaltung zwei Sitzungstermine vor. Der Ausschuss segnete das vorgeschlagene Prozedere und die Termine einstimmig ab.

Der Erste Beigeordnete ist der ständige Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Seit 2016 hat Heuser das Amt inne. Bei der Wahl im Oktober 2015 hatte sich der damals 40-Jährige mit 18 von 23 Stimmen im Gemeinderat gegen seinen Mitbewerber Andreas Wirth durchgesetzt. Zuvor war Heuser vier Jahre lang Sachgebietsleiter Gebäude und Liegenschaften bei der Stadt Rheinstetten. In seiner Amtszeit als Baubürgermeister hat Heuser unter anderem den Ausbau der Neuen Stadtmitte sowie den Umbau der Pestalozzischule in Mörsch zur Ganztagsschule mit angestoßen.