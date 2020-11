Die CDU im Rheinstettener Gemeinderat möchte die Linienführung der S2 ändern

Kontrovers wird im Rheinstettener Gemeinderat der Antrag der CDU-Fraktion diskutiert, die Stadtbahnlinie S2 direkt mit dem Hauptbahnhof in Karlsruhe zu verbinden. Bislang muss man in der Karlsruher Innenstadt umsteigen.

Die Mörscher und Forchheimer beneiden die Durmersheimer schon lange darum: In kurzer Zeit sind die Bürger des Nachbardorfs mit der Stadtbahn S7/S8 am Karlsruher Hauptbahnhof. Mit der Linie S2 dagegen geht es nur auf Umwegen und mit Umsteigen.

„Da nimmt man doch lieber das Auto und fährt aus Mörsch und Forchheim direkt zum Hauptbahnhof. Selbst mit dem Fahrrad geht es schneller als mit der Bahn“, sagt Heinz Wöstmann, Gemeinderatsmitglied in Rheinstetten. Deshalb hat er schon vor einiger Zeit einen Antrag der CDU-Fraktion in den Gemeinderat eingebracht. Seine Fraktion will eine Direktverbindung von den Stadtbahnhaltestellen in Rheinstetten zum Hauptbahnhof.