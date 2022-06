Fußballcamp für Kinder aus der Ukraine in Rheinstetten-Forchheim

Der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund bei den beiden Fußballtagen, die Herbert Maier am 11. Juni und 18. Juni zusammen mit den Sportfreunden Forchheim organisiert.

Herbert Maier organisiert zusammen mit den Sportfreunden Forchheim am 11. und am 18. Juni ein Fußballcamp für ukrainische Flüchtlinge. Der Erlös kommt dem deutsch-ukrainischen Verein Karlsruhe (Ukraine in Not) zugute.

Wie kamen Sie auf die Idee des Fußballcamps in Rheinstetten-Forchheim?

Maier Die Idee kam mir, nachdem die Messe in Rheinstetten als Erstunterbringung für mehr als 1.000 Flüchtlinge eingerichtet wurde. Ich betreibe seit 14 Jahren die „fußballschule - erleben“ in Karlsruhe und habe Erfahrung mit Fußballcamps – unter anderem habe ich jahrelang für Mercedes Benz am Standort Gaggenau, Rastatt und Wörth am Rhein Camps organisiert. Ich war aber auch viele Jahre für die Europäische Schule Karlsruhe tätig und in Schönau im Schwarzwald, der Heimat von Bundestrainer Jogi Löw. Jetzt wollte ich ein Sportevent gestalten, das Flüchtlingskinder aus der Ukraine mit anderen Jungs und Mädchen zusammenbringt. Es geht gar nicht unbedingt um das Sportliche. Sie sollen einfach einen unbeschwerten Tag erleben.

Warum findet die Veranstaltung bei den Sportfreunden statt?

Maier Ich habe ein Sportgelände gesucht, das ausreichend Platz bietet und das sich in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle befindet. Schließlich müssen die Teilnehmer auch ohne Auto dort hinkommen. In Karlsruhe, wo die Fußballschule ihren Sitz hat, bin ich nicht fündig geworden. Über persönliche Kontakte bin ich dann an die Sportfreunde Forchheim gekommen. Die waren sehr bemüht, da gingen direkt alle Daumen hoch. Ich erfahre von den Verantwortlichen jegliche Art der Unterstützung. In der Nähe des Sportgeländes befindet sich die Straßenbahnhaltestelle Hallenbad. Die Anfahrt ist also einfach.

Wie werden die beiden Fußballtage am 11. und am 18. Juni ablaufen?

Maier Der 11. Juni ist für Jungen und Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahren reserviert, am 18. Juni sind 13- bis 18-Jährige dran. Die Teilnehmer werden in Gruppen mit maximal zehn bis zwölf Kindern und jeweils zwei Trainern eingeteilt. Ein Erwachsener, der Ukrainisch oder Russisch spricht, übersetzt. Auch einige Eltern haben sich dazu bereit erklärt. Was das Programm angeht: Wie werden Übungen anbieten, die Spaß machen und für die Kinder leicht nachzumachen sind. Zum Beispiel Live-Kinetik, verschiedene Funino Spiele, Koordinationsübungen, Technik, Torschussübungen und natürlich Fußball.