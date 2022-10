Stadt Rheinstetten fördert die Nutzung von Sonnenenergie

Eigentümer von Wohngebäuden auf Rheinstettener Gemarkung und Mieter, die in Rheinstetten wohnen. Gefördert wird eine Photovoltaikanlage pro Gebäude mit oder ohne Batteriespeicher. Wenn in einem Haus mehrere Parteien wohnen, kann also nur ein Antrag für die Solarmodule auf dem Dach gestellt werden, idealerweise durch den Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft. Möglich ist abgesehen davon aber auch die Beantragung von Mini-Photovoltaikanlagen für den Balkon durch Mieter.