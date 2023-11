Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag in Rheinstetten: Ein Wohnmobil ging in Flammen auf.

Ein Wohnmobil ist am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in Rheinstetten-Forchheim in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, brannte das am Straßenrand in der Friedrichstraße abgestellte Fahrzeug aus.

Die Rheinstettener Feuerwehr rückte im Wohngebiet an und konnte das Wohnmobil löschen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Eigentümer von ausgebranntem Wohnmobil nicht erreichbar

Der Eigentümer des Fahrzeugs sei zunächst nicht erreichbar gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.