Vier Brände innerhalb von wenigen Tagen, zwei davon innerhalb weniger Stunden. Jedesmal gibt es offenbar einen Verdacht auf Brandstiftung. Geht in Rheinstetten ein Feuerteufel um?

Nach einer Serie von inzwischen vier Bränden in Rheinstetten-Forchheim seit Sonntag ermittelt die Kriminalpolizei. Inzwischen drängt sich der Verdacht auf, dass ein Feuerteufel sein Unwesen treiben könnte. Zumindest drei der vier Feuer lagen räumlich nah zusammen.

Mit einem Fahrradbrand beginnt Rheinstettener Brandserie

Am Sonntag brannte ein Fahrrad im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Weinbrennerstraße. Der Hinterreifen des Rads soll in Brand gesteckt worden sein. Durch ihr schnelles Eingreifen verhinderte die Feuerwehr Schlimmeres. Es handelte sich laut Feuerwehr um kein E-Bike.

Am Mittwoch dann brannte gegen 16.30 Uhr ein Wohnmobil in der Friedrichstraße. Die Feuerwehr hielt den Brand unter Kontrolle, das Fahrzeug brannte jedoch aus. Laut Rheinstettens Feuerwehrsprecher Maximilian Neu befanden sich zwei Gasflaschen in dem Wohnmobil. Der Löscheinsatz habe somit verhältnismäßig lange gedauert.

Feuerwehr verhinderte jeweils Schlimmeres

Am Donnerstag dann sogar zwei Brände: Gegen 15 Uhr stand ein Auto auf dem Parkplatz der Schwarzwaldschule in Forchheim in der Vogesenstraße in Flammen. Hinweise lagen vor, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Es wurde durch die Feuerwehr verhindert, dass das Feuer auf ein weiteres Fahrzeug übergreift.

Zum vierten Brand – in einer Garage – musste die Feuerwehr dann am Donnerstagabend ausrücken. Alarm war um 20.18 Uhr, teilt die Feuerwehr mit. Sprecher Maximilian Neu erklärte auf Anfrage, dass die Abteilung Rheinstetten mit drei Fahrzeugen zu einer Garage im Hirtenweg eilte.

In dieser brannte es, die Garagentür war durch die Hitze so deformiert, dass sie nur mit hydraulischem Gerät zu öffnen war. Es handelte sich um eine Einzelgarage, insgesamt ein Ensemble von acht Garagen.

Auch für unsere Einsatzfähigkeit ist das gerade etwas viel. Maximilian Neu

Feuerwehrsprecher Rheinstetten

In der Garage befand sich jedoch kein Fahrzeug. Typisch in einer Garage gelagerte Gegenstände hätten darin gebrannt. Auch hier war die Feuerwehr schnell und löschte das Feuer innerhalb kurzer Zeit. „Auch für unsere Einsatzfähigkeit ist das gerade etwas viel“, so Maximilian Neu.

Drei Brandorte liegen nah beisammen

Drei der vier Brandorte liegen räumlich sehr nah beisammen, nur der Garagenbrand zuletzt im Hirtenweg ist in Forchheim etwas weiter entfernt.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand 11.15 Uhr)