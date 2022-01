Gemeinderat tagt im Schulzentrum

Sparzwang in Rheinstetten: Investitionen auf dem Prüfstand

Weil viele Investitionen anstehen, sieht es in der Rheinstettener Stadtkasse nicht mehr so rosig aus wie in der Vergangenheit. Einsparpotenziale sehen Stadträte unter anderem bei neuen Gewerbe- und Wohngebieten und bei der Feuerwehr.