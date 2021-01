Viele Schüler des Abschlussjahrgangs 2020/21 haben ein eher schlechtes Gefühl, wenn es um die in diesem Frühjahr anstehenden Prüfungen geht. So auch die 18-jährige Tabea, Schülerin der Wilhelm-Röpke-Schule in Ettlingen: „Ich fühl mich noch nicht so, als würde ich dieses Jahr Abitur machen“, sagt sie. Der Jahrgang vor ihr sei besser vorbereitet gewesen, da dieser beim ersten Lockdown im März 2020 bereits mit dem Stoff durch gewesen wäre. Dies sei bei ihrem Jahrgang aber nicht der Fall.

Seit Mitte Dezember findet der Unterricht in den Berufsbildenden Schulen im Landkreis Karlsruhe erneut von zu Hause aus statt. Besonders für die Abiturienten beginnt die intensive Vorbereitungsphase nun im Homeschooling.

Im Fernunterricht laufe leider nicht alles rund, berichtet Naemi, Schülerin der Bertha-von-Suttner-Schule in Ettlingen. Schwierig sei vor allem die Kommunikation via Internet. Im Präsenzunterricht seien Erklärungen des Lehrers einfacher zu verstehen, Fragen ließen sich auch unkomplizierter stellen, so die 19-Jährige.