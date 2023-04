Siegesserie gerissen: PSK Lions verlieren in Tübingen

Nach zehn Siegen in Folge endete die beeindruckende Serie der PSK Lions bei den Tübingen Tigers, wo die Mannschaft von Aleksandar Scepanovic am vorletzten Hauptrundenspieltag der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A mit 76:85 (36:37) unterlag.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gerieten die Lions vor allem in den letzten zehn Minuten auf die Verliererstraße, als die Tigers von 56:52 nach dem dritten Viertel innerhalb vier Minuten auf 72:55 davonzogen und sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen ließen.

Während sich das Löwenrudel in dieser Phase immer wieder Ballverluste leistete, trafen die Tigers jetzt aus allen Lagen und auch die Dreier, die im ersten Viertel überhaupt nicht klappten, fanden jetzt ihren Weg in den Karlsruher Korb. Zwar hielt Lovell Cabbil, mit 18 Punkten Topscorer der Lions, seine Mannscaft in der Schlussphase ebenfalls mit einigen Dreipunktewürfen im Spiel, konnte sie aber nicht mehr in Schlagdistanz bringen.

Lions haben schwache Freiwurfquote

Ein Manko war auch die schwache Freiwurfquote der Lions, die nur 60 Prozent ihrer Würfe von der Freiwurflinie ins Ziel brachten, während die Tigers 88 Prozent dieser Würfe versenkten. Auch das war mit ein Grund für die Niederlage des Löwenrudels in einem Spiel, in dem beide Mannschaften in den ersten Minuten vor der stimmungsvollen Kulisse in der Tübinger Paul-Horn-Arena, wo auch eine große Anzahl mitgereister Lions-Fans ihr Team anfeuerten, sehr nervös agierten.

Nachdem Bazou Koné die ersten zwei Punkte für die Lions erzielte, antworteten die Tigers mit einem 9:0-Lauf. Diesen konterten die Gäste aus Baden wiederum mit 10:0 und entschieden dieses erste Viertel mit 21:19 für sich. Im zweiten Viertel ging es weiter knapp zu, aber jetzt hatten die Gastgeber die glücklicheren Hände und gingen mit einer 37:36-Führung in die Pause.

Diese Führung bauten die Tigers in der zweiten Halbzeit weiter aus und festigten mit diesem Sieg ihren zweiten Tabellenplatz. Von diesem kann Tübingen am letzten Hauptrundenspieltag ebenso wenig verdrängt werden, wie das Löwenrudel von Platz drei, nachdem Gießen in Kirchheim verlor.

Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) empfangen die Lions zum Abschluss der Hauptrunde den Tabellenfünfzehnten Science City Jena und wollen sich mit einem Sieg auf die Playoffs einstimmen.

PSK Lions: Cabbil 18 Punkte/5 Dreier, Cugini 14/4, Koné 13/1, Bajo 11, Pluskota 10, Albus 6/1, Shungu 4