Veranstaltung im ZKM

Die schönsten Bilder vom "Made in Baden Award" in Karlsruhe

Im ZKM hat am Freitagabend die Verleihung der so genannten „Made-in-Baden-Awards“ begonnen. Die Initiative „Badische Wirtschaft/Made in Baden“ vergibt diesen Preis, mit dem badische Unternehmer für ihr unternehmerisches Lebenswerk, aber auch für ihr Stifter- und Mäzenatentum geehrt werden. Die Veranstaltung in Bildern.