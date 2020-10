Fahrgast bedroht Mann

Streitigkeiten über Maskenpflicht in Karlsruher Straßenbahn

Zwei Personen haben sich am Montag in einer Straßenbahn gestritten. Grund war wieder einmal die Maskenpflicht. Der Streit hat einen größeren Polizeieinsatz an der Haltestelle Kolpingplatz ausgelöst.