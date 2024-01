Eine humorvolle Blechbläser-Show in Baden-Baden, „Pfläge“-Comedy in Pforzheim und eine spanische Kult-Band in Karlsruhe: Bei den Veranstaltungen in der Region gibt es an diesem Wochenende reichlich Auswahl.

Comedy, Theater und natürlich viel Musik ist am Wochenende in der Region geboten. Melodien aus Bayern, Spanien und den USA erklingen bei Konzerten in Karlsruhe, Baden-Baden und Bühl.

Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen gibt es hier.

Eskorzo in Karlsruhe

Mit ihrem Album „Historias de Amor y otras Mierdas“ kommt die spanische Kult-Band Eskorzo 2024 auf Europa-Tour - und am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr ins Tollhaus Karlsruhe. Musikalische Vielseitigkeit, energiegeladene Live-Konzerte mit Musik im Stil von Manu Chao oder Chico Trujillo können Zuhörer laut Veranstalter auch bei Eskorzo erwarten.

Externer Inhalt von Instagram

Die 1995 gegründete Band aus Granada gilt als Vorreiter der Mestizo-Bewegung in Spanien und vereint so unterschiedliche Stile wie Cumbia, Afrobeat, Gypsy-Punk, Reggae, Ska, Funk und Jazz. Tickets für das Konzert im Tollhaus gibt es im Internet unter www.tollhaus.de.

„Blechschaden“ im Festspielhaus Baden-Baden

Die Blechbläser-Combo der Münchner Philharmoniker, die sich humorvoll „Blechschaden“ nennt, gastiert am Sonntag, 28. Januar, um 17 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden. Obwohl auch Bayern als ein Epizentrum virtuoser Blasmusik gilt, war es ein Schotte, der die Idee zur Gründung der Combo hatte: Bob Ross.

Damals standen laut Veranstalter Ensembles wie das von Philip Jones oder Canadian Brass hoch im Kurs. Gerade die Kanadier brachten eine wichtige Neuerung ins majestätische Blechblasgeschäft: den Humor. Tickets zum Konzert gibt es im Internet unter www.festspielhaus.de.

Sybille Bullatschek in Pforzheim

„Ich darf das, ich bin Pflägekraft!“ Unter diesem Titel kommt Sybille Bullatschek mit ihrem mittlerweile vierten Programm ins Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr gibt die Comedienne und Comedy-Autorin Ramona Schukraft alias Pflegerin Sybille Bullatschek Geschichten aus dem Pflegeheim „Haus Sonnenuntergang“ zum Besten.

Diesmal steht die Goldene Bettpfanne auf dem Spiel – eine Auszeichnung, die das Heim achtmal in Folge gewonnen hat und die nun aberkannt werden soll... Tickets für die Veranstaltung gibt es im Internet unter www.reservix.de.

Abdelkarim in Baden-Baden

Ist die Welt zu schnell, oder ist er zu langsam? Diese Frage stellt sich Abdelkarim, bekannt aus Comedy-Formaten wie „Die Anstalt“ oder der „Heute Show“. Am Freitag, 26. Januar, um 20.30 Uhr kommt er mit seinem Programm „Wir beruhigen uns“ ins Rantastic nach Baden-Baden.

Auf seiner Suche nach Antworten bewegt er sich in einem Alltag mit ständig wechselnden Blickwinkeln und spricht mit vielen Menschen. So entstehen Geschichten zum Lachen und neue Fragen. Zum Beispiel: Gibt es Jacken, in denen er nicht aussieht wie aus einer Sonderfolge von Aktenzeichen XY?

Externer Inhalt von Instagram

Was ist die beste Uhrzeit für einen Viralhit? Und: Fällt es unter „ehrenamtlich tätig“, wenn Abdelkarim in einer Polizei-Chatgruppe als Admin anheuert? Tickets für die Veranstaltung gibt es unter www.rantastic.com.

Theater „Das Leben ist ein Wunschkonzert“ in Bruchsal

Ein gewitztes Stück über ein schweres Thema ist Esther Beckers „Das Leben ist ein Wunschkonzert“: Vier Schnecken leben in Annas Vorgarten. Sie hassen Hunde und Autos. Aber sie lieben Bier – genauso wie Annas Eltern. Zwischen Bier und Wein sind sie hinter der geschlossenen Küchentür auf der Strecke geblieben.

Und Anna wünscht sich ein Haustier, damit sie nicht so allein ist. Als sie eine Schnecke auf der Türklinke findet, scheint sich alles zum Guten zu wenden...

Das Theaterstück für alle ab acht Jahren ist bei der Badischen Landesbühne im Theater treppab in Bruchsal am Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr und an weiteren Terminen zu sehen. Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.badische-landesbuehne.de.

The Johnny Cash Show in Bühl

„The Cashbags“ nennt sich das erfolgreiche Johnny-Cash-Revival rund um Sänger Robert Tyson. Mit „The Johnny Cash Show“ kommt es am Sonntag, 28. Januar, um 19 Uhr ins Bürgerhaus Neuer Markt nach Bühl.

Die Show orientiert sich laut Veranstalter in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an einschlägigen, weltberühmten Konzertshows des Vorbilds und liefert alle Klassiker von „I Walk the Line“, über „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“.

Die Show ist angelehnt an die historischen Konzerte, bei denen auch Sängerin und Songwriterin June Carter auftrat, die unter anderem den Hit „Ring of Fire“ schrieb und später Cashs Ehefrau wurde. Tickets für die Veranstaltung gibt es unter www.buergerhaus-buehl.de.

Robert Stadlober geht auf Tucholskys Spuren in Karlsruhe

Der österreichische Schauspieler, Musiker und Sänger Robert Stadlober singt, spricht und spielt am Samstag, 27. Januar, um 21 Uhr im Kulturzentrum P8 in Karlsruhe, Schauenburgstraße 5.

Um die Unmöglichkeiten des menschlichen Umgangs soll es laut Veranstalter gehen, inspiriert von Kurt Tucholskys Zitat „Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut“. Es geht um den Umgang miteinander Liebesdingen wie in Dingen des Hasses, um die Sinnlosigkeit von Gewalt und die Hoffnungslosigkeit von Politik, die sich über Gewalt zu vermitteln sucht.

Es geht um die Sehnsucht nach einer Art richtigem Leben und um den immerwährenden Kampf der Vielen um ein kleines Stück vom Ganzen. Tickets gibt es unter www.p-acht.org.