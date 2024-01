Das sind die Highlights im Pforzheimer Jahreskalender 2024

Nach den Winterträumen ist vor den Winterträumen. Noch bis zum 6. Januar 2024 läuft die aktuelle Reihe der gefeierten Varieté-Show im Kulturhaus Osterfeld.

Am 20. Dezember 2024 startet sie erneut und beendet gleichzeitig den Reigen der vielen Glanzpunkte im Jahreskalender der Stadt.

Silke und Georg H. Leicht erhalten beim Neujahrsempfang in Pforzheim die Bürgermedaille

Traditionell begrüßt die Stadt ihre Bewohner beim Neujahrsempfang im Congresscentrum Pforzheim (CCP).

In feierlichem Rahmen verleiht Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) am 13. Januar die Bürgermedaille der Stadt an das Ehepaar Silke und Georg H. Leicht, das sich laut Stadtverwaltung in vielfältiger Weise engagiert und verschiedene Projekte und Institutionen finanziell unterstützt.

Ornamenta soll 30.000 Menschen in die Region locken

Im CCP-Foyer präsentiert sich das Ornamenta-Team, um den Besuchern das Groß-Event näherzubringen.

Vom 4. Juli bis 29. September sind zwischen Maulbronn und Alpirsbach über 100 Veranstaltungen geplant, die mindestens 30.000 Menschen in die Region locken sollen.

Rund 60 bis 70 Prozent der Veranstaltungen der Ornamenta sollen in Pforzheim stattfinden, 30 bis 40 Prozent in der Region.

Die Ornamenta, die in ihrer neuen Form erstmals 2024 und danach alle fünf Jahre in der Region stattfinden werde, begreife sich nicht als reine Kunstausstellung. Vielmehr geht es um ein Kulturprogramm für die gesamte Gesellschaft, teilen die Organisatoren mit.

Der Goldstadtpokal ist ein Muss für die Pforzheimer Stadtgesellschaft. Oliver Reitz

WSP-Chef

Für Oliver Reitz, Direktor des Eigenbetriebs Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP), ist der Goldstadtpokal am 27. Januar im CCP „nicht nur ein internationales Tanzturnier der Spitzenklasse, sondern auch eine festliche Gala und ein Muss für die Pforzheimer Stadtgesellschaft“.

„Gemeinsam mit meiner Familie freue ich mich aber auch auf den Kindertag am 5. Mai sowie auf das Lichterfest am 20. Juli jeweils im Enzauenpark“, sagt Reitz. Vormerken dürfen sich laut WSP-Chef die Akteure des wirtschaftlichen Lebens auch den 17. Oktober, „denn dann werden wir zum 11. Mal den Pforzheimer Wirtschaftspreis verleihen“.

Mehrere Demonstrationen beim Pforzheimer Gedenktag am 23. Februar geplant

Ein wichtiger Termin im Kalender der Stadt ist jedes Jahr der 23. Februar, der Gedenktag der Pforzheimer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Der Freundeskreis „Ein Herz für Deutschland“ hat seine alljährliche Fackelmahnwache auf dem Wartberg schon angemeldet, wie die Stadt bestätigte.

Die Pforzheimer Initiative gegen Rechts plant seine Demonstration von der Stele des Widerstands in der Bahnhofstraße hin zum Marktplatz.

Um 15 Uhr soll es ein Gedenken auf dem Hauptfriedhof mit Ansprache von Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) und Dekanin Christiane Quincke geben.

Boch spricht außerdem bei der Abendveranstaltung ab 19.30 Uhr auf dem Marktplatz. Hier gibt es auch den interreligiösen Segen mit Vertreterinnen und Vertretern der Glaubensgemeinschaften.

Ab 19.50 Uhr läuten dann 20 Minuten lang die Glocken der Pforzheimer Kirchen im Gedenken an die Minuten, in denen Pforzheim in Schutt und Asche gelegt wurde und mehr als 17.600 Menschen ihr Leben verloren.

„Dill Wei Ho“: Faschingsumzug am 10. Februar in Dillweißenstein

Närrisch wird es am 10. Februar, wenn sich im Stadtteil Dillweißenstein der alljährliche Faschingsumzug in Bewegung setzt.

Der Lindwurm mit vielen Besuchern bewegt sich ab 14.33 Uhr mit lauter Musik und dem Schlachtruf „Dill Wei Ho“ von der Bogenbrücke in Richtung Ludwigsplatz.

Pforzemer Mess mit neuen und alten Attraktionen

Die Pforzemer Mess findet vom 14. bis 23. Juni statt. Auf dem Plan stehen Attraktionen wie das Brillantfeuerwerk.

Neu im Programm sind nach jetzigem Stand die neue Achterbahn „Crazy Mine“, der 80 Meter hohe Freifallturm „Sky Fall“ und das europaweit einzigartige Überkopffahrgeschäft „Airwolf“, teilt Ute Block vom Amt für öffentliche Ordnung (Gewerbe) mit.

Nicht fehlen darf im Sommer auch der Pforzheimer Gruschtelmarkt. Er findet am 12. und 13. Juli in der City statt und zieht Flohmarkt-Liebhaber aus der gesamten Region an.

Weinkönigin soll vor dem Oechsle Fest ermittelt werden

Zum Besuchermagneten dürfte auch das 37. Oechsle Fest werden, das den Marktplatz vom 23. August bis 8. September in eine Partymeile verwandelt.

Schon vor den Sommerferien soll ein Weinabend in der Strandbar SP6 auf die 17-tägige Weinsause einstimmen. Dabei wird laut WSP-Chef Reitz zeitlich und räumlich losgelöst vom Fest zum zweiten Mal die Weinkönigin ermittelt.

Voll wird es in der Innenstadt erfahrungsgemäß auch beim Goldstadtfieber, das am 6. Oktober gekoppelt mit dem verkaufsoffenen Sonntag stattfindet.

Beliebt sind auch der Brötzinger Samstag (28. September) und der Martini-Markt vom 14. bis 18. November in Brötzingen.

„Pforzemer Bockschuss“ kehrt im November zurück

Der 52. Goldene Pforzheimer Weihnachtsmarkt wird am 25. November eröffnet. Er dauert bis zum 22. Dezember. Parallel soll auch im neuen Jahr der zwölfte Mittelaltermarkt im Blumenhof stattfinden.

Die dritte Auflage der Winterwelt auf dem Waisenhausplatz soll am 14. November eröffnet werden und bis 6. Januar dauern.

„Besonders freut mich, dass im Rahmen der Winterwelt der „Pforzemer Bockschuss“ zurückkehrt“, sagt WSP-Chef Oliver Reitz.

Bis 2019 hatte Markus Löchner im Schlosskeller in der Rolle eines Hausmeisters das Geschehen in und um Pforzheim mit spitzer Zunge kommentiert.

Der Verkehrsverein Pforzheim lässt dieses Format nach vier Jahren Pause nun wieder aufleben – erstmals im Schwarzwald-Stadl und nicht mehr im März, sondern in der zweiten Novemberhälfte.