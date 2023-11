Das erste Advents-Wochenende bestimmt mit vorweihnachtlichen Bildern und Klängen das Programm auf den Bühnen der Region.

Doch es gibt auch jede Menge Veranstaltungen abseits des Besinnlichen: Ein Hologramm-Ballett in Baden-Baden, Puppentheater in Pforzheim oder einen Poetry Slam in Ettlingen.

Das Angebot ist breit gefächert. Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen.

Kurhaus Baden-Baden zeigt „The Stevie Wonder Story“

Auf eine musikalische und visuelle Reise durch das Repertoire von Soul-Legende Stevie Wonder können die Besucher der „Stevie Wonder Show“ am Sonntag, 3. Dezember, um 20 Uhr im Bénazetsaal des Kurhauses Baden-Baden gehen.

Vier Jahrzehnte voller Chart-Hits, wie Superstition, Signed Sealed Delivered, I Just Called To Say I Love You und viele mehr werden präsentiert in einer Bühnenshow mit Bläsern im Philly-Stil, einer Percussion-Rhythmusgruppe und herausragenden Background-Sängern.

Die auftretenden Musiker und Sänger haben mit einigen der größten internationalen Künstler der Welt getourt, darunter Beyoncé, Amy Winehouse, Alicia Keys, Annie Lennox, Tina Turner, und Stevie Wonder höchstpersönlich.

Tickets sind erhältlich beim Ticketservice Baden-Baden, Telefon (07221)275233 oder online unter www.badenbadenevents.de/tickets-online

Hologramm-Ballet in Baden-Baden – und in Prag

Einen außergewöhnlichen Ballettabend können Besucher im Festspielhaus Baden-Baden erleben: „Der Tod und das Mädchen“ kommt als Hologramm-Ballett mit dem Stuttgarter Kammerorchester am Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr auf dei Bühne des Festspielhauses – und gleichzeitig auf die in der Nationaloper Prag.

Modernste Hologrammtechnik macht es möglich: Zur Musik, die das Stuttgarter Kammerorchester live im Festspielhaus spielt, tanzen Tänzerinnen und Tänzer in Prag auf der Bühne der Nationaloper. Die Baden-Badener sehen die Tanzenden als Hologramme, das Prager Ballettpublikum hingegen wird das Orchester aus dem Festspielhaus in Projektion erleben.

Tickets unter tickets.festspielhaus.de

„Wünsch dir was“ von Carmela de Feo in Karlsruhe

„Die schrägste Weihnachtsshow seit der Vertreibung aus dem Paradies“ verspricht Carmela de Feo mit „Wünsch dir was“ im Tollhaus Karlsruhe am Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr. Das Christkind ist überarbeitet, der Weihnachtsmann geht in die Altersteilzeit, der Nikolaus hat Dreck am Stecken und die Rentiere sind im Sitzstreik!

Aber Gott sei Dank gibt es noch die Jungfrau am Akkordeon: La Signora! Bewaffnet mit Akkordeon und Rute, macht sie sich auf den Weg, das Weihnachtsfest zu retten. Tickets unter www.tollhaus.reservix.de oder an der Abendkasse.

„Die Bettleroper“ als Puppentheater in Pforzheim

Das Puppentheater Gugelhupf aus Gernsbach gibt ein Gastspiel in Pforzheim: Die an John Grays „Beggars Opera“ von 1728 angelehnte Bettleroper hatte bereits 1990 in Gernsbach Premiere. Danach wurde das Erfolgsstück zu zahlreichen Figurentheaterfestivals und Gastspielen im gesamten deutschsprachigen Raum eingeladen.

Zusammen mit seinem Sohn Florian hat Frieder Kräuter die „Bettleroper“ nun überarbeitet: Ein Bettler, der die gesamte Londoner Unterwelt in einer Bretterkiste versammelt hat und seine Oper als Einmannorchester live mit Ziehharmonika, Flöte, Tamburin, Cazzoo und Mundharmonika begleitet.

Tickets für die Aufführung am Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr im Figurentheater Mottenkäfig, Kirchenstraße 3 in Pforzheim gibt es unter mottenkaefig.reservix.de

Gottesauer Ensemble bei den Bruchsaler Schlosskonzerten

Ouvertüren, Ballettmusiken und Arien aus den Händelopern Ariodante, Giulio Cesare und Alcina spielt das Gottesauer Ensemble in seinem Programm „Heldinnen“ am Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr im Schloss Bruchsal. Das Gottesauer Ensemble aus Karlsruhe musiziert die virtuose und abwechslungsreiche Opernmusik Händels auf historischen Instrumenten.

Sopranistin Sophie Sauter singt berühmte Arien aus den drei Opern, und SWR-Moderatorin Katharina Eickhoff führt charmant und hintergründig durch das Konzert. Tickets sind erhältlich unter bruchsaler-schlosskonzerte.de

Slam-Poeten messen sich in Ettlingen

Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen der deutschsprachigen Slamszene treffen sich zu einer poetischen Kissenschlacht – zum Poetry Slam in der Stadthalle Ettlingen am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr. Dabei ist alles erlaubt, was mit Körper, Stimme und maximal einem Textblatt als Hilfsmittel machbar ist.

Die Regeln sind einfach und international: Die vorgetragenen Texte müssen selbst geschrieben sein, es gibt ein Zeitlimit von sechs Minuten und Requisiten oder Verkleidungen sind nicht erlaubt. Am Ende bestimmt alleine das Publikum darüber, wer die Bühne als Sieger verlässt. Mit dabei sind unter anderem Kai Bosch (Backnang), Gloria Timm (Heidelberg), Andreas Rebholz (Ulm) und Thomas Franz (München).

Tickets für die Veranstaltung, moderiert von Stefan Unser und in Kooperation mit dem Kohi Kulturraum Karlsruhe, gibt es im Internet unter ettlingen.reservix.de