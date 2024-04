Veranstaltungs-Highlights in Karlsruhe, Baden-Baden, Pforzheim und Bühl

Die Veranstaltungs-Kalender sind für das kommende Wochenende prall gefüllt. Klassik in Baden-Baden, Brass, Glamrock und junger Jazz in Karlsruhe oder Musical-Hits in Bühl stehen auf dem Programm. Eine Auswahl der interessantesten Events.

Royal Philharmonic Orchestra gastiert in Baden-Baden

Für Liebhaber dunkler Streicherfülle gibt es am Sonntag, 14. April, um 18 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden ein Konzert. Mit dem Royal Philharmonic Orchestra spielen Dirigent Vasily Petrenko und Violoncello-Solist Sheku Kanneh-Mason Stücke von Richard Wagner, Edward Elgar und Sergej Rachmaninow.

Als „romantische Spätlese“ haben laut Veranstalter deren Stücke, die an diesem Abend erklingen, die kurz darauf aufkommende Filmmusik beeinflusst. Tickets für die Veranstaltung sind erhältlich unter www.festspielhaus.de.

Kinga Glyk jazzt in Karlsruhe

Jungen Jazz bringt die polnische Musikerin Kinga Glyk am Sonntag, 14. April, um 19.30 Uhr ins Karlsruher Tollhaus. Bekannt wurde sie 2017 mit ihrem Cover von Eric Claptons Hit „Tears in Heaven“. Seither überzeugte die junge Bassistin nicht nur in den Sozialen Medien, sondern auch auf zahlreichen Live-Bühnen.

Im Tollhaus am Sonntag hat sie ihr aktuelles Album „Real Life“ im Gepäck. Es entstand laut Veranstalter in Spanien, beteiligt war auch der Grammy-ausgezeichnete Tontechniker Nic Hard. Tickets für das Konzert gibt es unter www.tollhaus.de.

John Diva and the Rockets of Love treten in Karlsruhe auf

Schweißtreibenden 80er-Jahre-Rock versprechen John Diva and the Rockets of Love am Samstag, 13. April, um 20 Uhr im Substage Karlsruhe. Seit dem Frühjahr 2023 sind sie auf Deutschlands Bühnen unterwegs und bringen auch nach Karlsruhe Hits wie „Bling Bling Marilyn“, „Rocket of Love“ und „Lolita“ mit.

Die Musik der Gruppe transportiert laut Veranstalter mit ungestümen Rocksongs, eingängigen Party-Hymnen und Balladen das Bild von Hüftschwüngen und gereckten Fäusten, von Rebellion und Sexiness und grenzt sich gleichzeitig klar von Sexismus ab. Tickets gibt es unter www.substage.de.

Neunte Karlsruher Brass-Night bei freiem Eintritt in der Christuskirche

Blechbläser satt erklingen bei der Neunten Karlsruher Brass-Night am Freitag, 12. April, um 19 Uhr in der Christuskirche am Mühlburger Tor, Kaiserallee 2, in Karlsruhe.

Mit dabei sind der Bläserkreis an der Christuskirche unter Leitung von Joachim Osswald, der Posaunenchor Heidelsheim unter Leitung von Dietrich Krüger, die Tubaklasse der Hochschule für Musik unter Leitung von Dirk Hirthe, die Hornklasse der Hochschule für Musik unter Leitung von Will Sanders sowie Robin Paillet und Peter Gortner an Trompete und Orgel.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Juri Tetzlaff und Südwestdeutsches Kammerorchester auf Geisterjagd in Pforzheim

Ein mitreißendes Konzertabenteuer für große und kleine Musik-Entdecker ab fünf Jahren versprechen Kika-Moderator Juri Tetzlaff und das Südwestdeutsche Kammerorchester am Sonntag, 14. April, um 15 Uhr im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim.

Juri Tetzlaff erzählt die Geschichte des britischen Komponisten Gustav Holst, der als Musiklehrer in der Mädchenschule St. Paul’s in London arbeitete. Von ihm stammt die bekannte „St. Paul’s Suite“. In ihr hält sich ein Gespenst versteckt, das damals in der Schule hauste.

Es beginnt eine Suche nach dem Gespenst, das laut Veranstalter nur durch den Zauber der Musik erweckt werden kann. Tickets gibt es unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Gerd Dudenhöffer spielt Hilde und Heinz in Karlsruhe

Heinz oder Hilde? Gerd Dudenhöffer muss sich nicht entscheiden, denn er spielt beide, und zwar am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe. Als Darsteller und Autor ist das für ihn laut Veranstalter eine reizvolle Herausforderung, denn die beiden Charaktere aus der saarländischen „Familie Heinz Becker“ können unterschiedlicher nicht sein und sind sich doch so nahe.

Gerd Dudenhöffer zeigt in seinem neuen Programm „Mo so Mo so“ zwei Seiten derselben Medaille. Tickets für die Veranstaltung gibt es unter www.messe-karlsruhe.de.

Musical Starlights in Bühl

Highlights der schönsten Musicals, dargeboten von stimmgewaltigen Solisten in aufwendigen Kostümen, verspricht die Show „Musical Starlights“ im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl am Freitag, 12. April, um 20 Uhr.

Laut Veranstalter erwartet die Gäste eine Mischung aus gefühlvollen Balladen, rockigen Klassikern und mitreißenden Songs aus Musicals wie „Tanz der Vampire“, „Die Eiskönigin“, „We Will Rock You“ oder „Die Schöne und das Biest“. Tickets gibt es unter www.buergerhaus-buehl.de.