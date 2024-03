Ein bedeutendes Händel-Werk, Singer-Songwriter-Musik, Hard Rock oder doch lieber Comedy? Die Veranstaltungen in der Region bieten an diesem Wochenende eine große Auswahl.

Im Märzen die Bühnen... vollgepackt sind sie an diesem Wochenende in der Region mit Musik vielerlei Genres.

„Conscious Pop“, Hard Rock oder Jazz stehen etwa in Karlsruhe und Baden-Baden zur Wahl, in Pforzheim lockt ein neuartiges Comedy-Format.

Ein Überblick über die interessantesten Veranstaltungen.

Chris Cosmo und Band spielen in Karlsruhe

Cris Cosmo mischt für seinen „Conscious Pop“ (bewusste Popmusik) Singer-Songwriter-Musik mit Pop, Reggae, Dancehall, HipHop, Funk und Elektronischer Tanzmusik. Der Songwriter, Live-Musiker und Coach aus Bühl kommt am Freitag, 15. März, um 20 Uhr für ein Konzert ins Tollhaus Karlsruhe.

Seine Songs waren für den Echo und den German-Songwriting-Award nominiert, bekamen einen Radio-Regenbogen-Award und brachten ihn zum Bundesvision Songcontest. Cosmos Texte handeln von Selbstverwirklichung und Körperkontakt, von Hoffnung in Zeiten der Krise und davon, dass wir „Ein Teil von Allem“ sind – so heißt auch sein aktuelles Studioalbum.

Seine Band mit Musikern aus Mannheim, Frankfurt und Mainz tanzt mit ihm und dem Publikum. Tickets gibt es im Internet unter www.tollhaus.de.

Tauschrausch Comedy Pforzheim

Ein neuartiges Improvisations-Comedy-Format kommt am Sonntag, 17. März, um 19 Uhr im Kulturhaus Osterfeld auf die Bühne: Bei „Tauschrausch“ dürfen die Besucher ausrangierte Gegenstände mitbringen, die dann als Inspiration für die Sketche von Mirjam Woggon, Jakob Nacken und Helge Thun dienen.

Der alte Reiseführer aus Südtirol als Musical? Die aussortierte CD von PUR im Mittelpunkt einer Mordermittlung? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle Rap? Das weiß niemand vorher, und laut Veranstalter ist jeder Abend anders. Am Ende der Veranstaltung dürfen die Gäste außerdem ihren Trödel untereinander tauschen.

Tickets gibt es im Internet unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Spidergawd im Substage in Karlsruhe

Die norwegische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band Spidergawd gastiert am Freitag, 15. März, um 20 Uhr im Karlsruher Substage. Per Borten, Kenneth Kapstad, Rolf Martin Snustad und Hallvard Gaardløs sind in Norwegen längst eine feste Größe auf Rockfestivals.

Die Band ist gewissermaßen eine Ausgründung aus der bekannteren Rockband Motorpsycho, bei der zwei Spidergawd-Mitglieder bis heute aktiv sind. Ihre Musik ist außerdem inspiriert von Black Sabbath, Monster Magnet oder Motörhead. Tickets für das Konzert im Substage gibt es unter www.substage.de.

Mr. M’s Jazz Club in Baden-Baden

Zahlreiche Größen der nationalen und internationalen Jazz-Szene sind am Wochenende in Baden-Baden zu Gast. Marc Marshall lädt von Donnerstag, 14. bis Sonntag, 17. März ein zu seinem Festival „Mr. M’s Jazz Club“ im Kurhaus.

Highlight des diesjährigen internationalen Musikfestivals: Der weltweit gefeierte Bassist Nathan East wird laut Veranstalter als „Artist In Residence“ an allen drei Festivalabenden gemeinsam mit ausgewählten Stars und der „Mr. M’s All Stars Band“ unter der Leitung von Frank Lauber spielen.

Donnerstag bis Samstag ab 19 Uhr sorgen außerdem das Duo Bassface, Thilo Wagner am Flügel und Jean-Philippe Wadle am Kontrabass, für Clubatmosphäre. Tickets für einzelne Konzerte gibt es noch unter www.badenbadenevents.de.

Bedeutendes Händel-Werk in Karlsruhe

Die Händel-Festspiele sind gerade zu Ende gegangen, aber wer noch nicht genug hat, kann am Sonntag, 17. März, um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe wieder in den Genuss eines Händel-Werks kommen: „Israel in Egypt“.

Dieses eher selten zu hörende Oratorium gilt neben dem „Messiah“ als eines der attraktivsten und bedeutendsten oratorischen Werke des Komponisten Georg Friedrich Händel. Mit diesem 1739 entstandenen Oratorium wollte Händel laut Veranstalter eine neue Form schaffen, in der der Chor im Zentrum des Werks steht.

Camerata 2000 und der Bachchor Karlsruhe führen das Werk auf, unter Leitung von Christian-Markus Raise und gemeinsam mit den Solistinnen und Solisten Isabelle Weller und Alma Unseld (Cantus Juvenum), Catalina Geyer, Klemens Mölkner, Lorenzo de Cunzo und Liangliang Zhao.

Tickets gibt es bei Musik Schlaile in Karlsruhe, Telefon (07 21) 1 30 20, oder im Internet unter tickets-stadtkirche.de.

Sarah Straub hat „Keine Angst“ in Baden-Baden

Die Liedermacherin, Buchautorin und Demenzexpertin Sarah Straub kommt mit ihrem sechsten Album „Keine Angst!“ auf Tour ins Rantastic Baden-Baden am Freitag, 15. März, um 20.30 Uhr. Konzerte von Sarah Straub stecken laut Veranstalter voller Geschichten, verpackt in einfühlsame und wütende, aber versöhnende Songs.

Themen wie Tod, Einsamkeit, Ungerechtigkeit und Missbrauch will sie das Tabu nehmen. Berührend und zum Schreien komisch, mit sensiblem Klavierspiel und glasklarer Stimme unterhält sie ihre Gäste. Tickets gibt es im Internet unter www.rantastic.com.

Schuberts Winterreise in Szene in Karlsruhe

Franz Schuberts „Winterreise“ ist einer der bekanntesten Liederzyklen der Romantik. Die Eindrücke des jungen Wanderers, der ohne Ziel und Hoffnung hinaus in die Winternacht zieht, können Zuhörer in Karlsruhe nicht nur musikalisch, sondern auch in Form einer Inszenierung miterleben.

Am Samstag, 16. und Sonntag, 17. März, jeweils um 19 Uhr wird das Stück in der Fleischmarkthalle, Alter Schlachthof 19, aufgeführt. Das Projekt wird unterstützt durch die Deutsche Orchesterstiftung und die Stadt Karlsruhe. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Platzkarten und weitere Infos gibt es im Internet unter www.winterreise-inszene.de.

Singer-Songwriter-Slam in Ettlingen

Junge Sängerinnen und Sänger treffen am Samstag, 16. März, um 20 Uhr im Schloss Ettlingen zusammen. Beim ersten Ettlinger Singer-Songwriter-Slam treten sie an, um mit eigenen Songs das Publikum zu überzeugen. Ähnlich wie beim klassischen Poetry Slam darf das Publikum abstimmen und so den Sieger oder die Siegerin küren.

So entsteht laut Veranstalter ein kurzweiliger Abend, bei dem die Musik – eigene Songs, live gespielt – im Mittelpunkt steht. Moderiert wird die Veranstaltung von Singer-Songwriterin Lisa Huber und Jonathan Joachim aus Ettlingen. Tickets gibt es im Internet unter ettlingen.reservix.de.

Welttag des Theaters für junges Publikum in Baden-Baden

Das Theater Baden-Baden öffnet am Samstag, 16. März, von 10.30 bis 17 Uhr speziell für Kinder und Jugendliche seine Pforten: Am „Welttag des Theaters für junges Publikum“ gibt es unter dem Motto „Fantastische Welten“ Theaterstücke und Workshops, Führungen und vieles mehr zu erleben.

Die meisten Angebote sind bei freiem Eintritt zu genießen. Für die Theatervorführungen „Der Regenbogenfisch“ (ab drei Jahren), „Miras Sternenreise“ (ab fünf Jahren) und „Tanz der Tiefseequalle“ (ab zwölf Jahren) müssen Tickets erworben werden. Die gibt es, ebenso wie alle weiteren Infos über den Aktionstag, im Internet unter www.theater-baden-baden.de.