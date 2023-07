Es ist ein großes Jahr für die Firma Züblin: Das deutsche Bauunternehmen feiert zusammen mit der Strabag (Straßenbau-Aktiengesellschaft) ein Doppeljubiläum. 125 Jahre Züblin und 100 Jahre Strabag.

Zwei Erfolgsgeschichten unter dem gemeinsamen Dach der Strabag-Gruppe. Nicht zu vergessen, die Züblin Direktion Karlsruhe. Diese wird in diesem Jahr 95 Jahre alt. „Wir hier in Karlsruhe sind zuständig für den Südwesten Deutschlands“, erklärt Direktor Niels Dürr.

Die Züblin Direktion in Karlsruhe biete mit ihren Standorten in Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Kaiserslautern und Saarbrücken maßgeschneiderte, technisch und wirtschaftlich optimierte Lösungen für Bauvorhaben jeder Art und Größe an.

Große Projekte in Karlsruhe und Ettlingen

Ein wenig Stolz klingt in der Stimme des Direktors, als er von den großen Projekten berichtet, die in jüngster Zeit umgesetzt wurden.

So beispielsweise die Gläserne Softwarefabrik beim Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) oder das Neubaugebiet „Oberes Albgrün“ in Ettlingen. Nicht zu vergessen natürlich den Autotunnel der Kombilösung in der Kriegsstraße.

Auch an der Postgalerie war Züblin Karlsruhe beteiligt, am ZKM, am Filmpalast und vielen anderen prominenten Bauwerken in der Fächerstadt. Aus der Region nennt Dürr beispielsweise die Staustufe Iffezheim und die Eisenbahnbrücke Germersheim. Aktuell werde an der Realisierung der Enztalquerung der A8 bei Pforzheim gearbeitet.

Die Zeiten sind etwas rauer geworden. Niels Dürr

Direktor Züblin Direktion Karlsruhe

Niels Dürr sieht das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt. Auch wenn der Wohnungsbau, speziell der private, nahezu zum Erliegen gekommen sei. „Die Zeiten sind etwas rauer geworden“, gibt er zu.

Dennoch sieht er viele Chancen, weil Züblin im Südwesten sehr breit aufgestellt sei. Ingenieur- und Infrastrukturbauten, Industrie- und Verwaltungsbauten, Schlüsselfertigbau und vieles andere zählen nach seinen Angaben dazu.

Gefeiert wurde in der ganzen Bundesrepublik

Im Übrigen setzt Dürr, der sich selbst ein Züblin-Ureigengewächs nennt, weil er seit 25 Jahren im Boot ist, auf seine guten, innovationsfreudigen Mitarbeiter. „Sie haben Findungsgeist und Mut zur freien Entfaltung“, sagt er. Das Doppeljubiläum 100 Jahre Strabag und 125 Jahre Züblin war dem Unternehmen Anlass für Feiern an den Standorten quer durch Deutschland. Den Auftakt machte Dresden.

Auch Karlsruhe hat gefeiert. Es gab Grußworte von Vertretern der Politik und Verwaltung, Catering und Musik. Dazu gab eine „Zeitreise“ aus Bildern und kleinen Texten auf Bannern und Bauzäunen einen Einblick über die Leistungen der vergangenen Jahre.

Erfolgsgeschichte begann in Straßburg

Alles begann mit dem Schweizer Ingenieur Eduard Züblin, der 1898 in Straßburg die Ed. Züblin AG mit Lizenzen für Stahlbetonbau gründete. 25 Jahre später hoben die 32 Gesellschafter des „Straßenwalzenbetriebs vorm. H. Reifenrath“ in Niederlahnstein die „Straßenbau-aktiengesellschaft“, kurz Strabag AG aus der Taufe.

Züblin beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter, erwirtschaftet 4,5 Milliarden Euro und ist im Strabag-Konzern führend in Sachen Hoch- und Ingenieurbau.