Technischer Defekt

Waggons von Güterzug am Karlsruher Rheinhafen entgleist

Beim Bahnübergang am Südbecken in Karlsruhe sind am Dienstagmorgen Waggons eines Güterzugs entgleist. Grund dafür war laut Polizei ein technischer Defekt. Dabei entstand hoher Sachschaden.