Vor sechs Jahren hat Nico Vorwerk seinen Job gekündigt, seine Drei-Zimmer-Wohnung aufgelöst und das Auto verkauft.

Das alles, um sich einen Traum zu erfüllen: 5.000 Kilometer durch die USA wandern. Gestartet ist der heute 37-Jährige im Bundesstaat Arizona an der mexikanischen Grenze.

Vor dort lief er täglich etwa 38 Kilometer – durch Arizona, Utah, Colorado, Wyoming, Idaho und Montana bis kurz vor die kanadischen Grenze. Fünf Paar Schuhe hat der heute in Karlsruhe lebende Abenteurer in dieser Zeit durchgelaufen.

Fünf Paar Schuhe für 5.000 Kilometer Weg

Geplant hatte Vorwerk einen Vortrag über seine Erlebnisse im vergangenen Jahr in Karlsruhe. Dieser musste allerdings wegen Corona ausfallen und fand stattdessen im Januar digital statt. Auch den BNN erzählt er von seinen Erlebnissen und nimmt die Leser mit auf die Reise. „Außerdem schreibe ich gerade ein Buch. Um zu zeigen: Das Leben geht weiter. Man findet neue Freunde und Erlebnisse, auch wenn man beispielsweise den Job abbricht“, erzählt Vorwerk.

Ich denke, man bereut es, wenn man seinem Traum nicht nachgegangen ist. Nico Vorwerk, wanderte durch die USA

Ursprünglich stammt Vorwerk aus Cottbus, dort hat er als Baggerfahrer im Tagebau eines Kohlewerks gearbeitet. „Ich war unzufrieden mit dem Job und wollte ein Sabbatical machen. Als das nicht genehmigt wurde, habe ich gekündigt“, erzählt Vorwerk.

Bereits zwei Jahre vor dem Abflug nach Amerika hat er seine Reise geplant. „Ich dachte, irgendwann sitze ich auf dem Sterbebett. Und ich denke, man bereut es dann, wenn man seinem Traum nicht nachgegangen ist.“

Mit acht Kilogramm Gepäck durch die USA

Am 13. April 2015 startete der damals 32-Jährige seine Tour durch den Westen der USA. Davor hat er sich genau über die Route informiert. „Wichtig ist zum Beispiel, die Wasserquellen in der Wüste zu kennen“, weiß er. Auch die Ausrüstung und das Gepäck sind bei der Reise wichtige Komponenten.

„In der Wüste hatte ich acht Liter Wasser dabei“, erzählt er. Auf anderen Abschnitten trug Vorwerk gerade mal acht Kilogramm Gepäck mit sich im Rucksack – inklusive Zelt und Essensvorräten.

Knapp 8.000 Euro hat ihn die Reise gekostet, davon sind etwa 2.000 Euro für die Wanderausrüstung draufgegangen. „Aber kein Geld der Welt kann mir diese Erinnerungen bringen.“ Besonders fasziniert haben Vorwerk die Nationalparks, vor allem der Grand Canyon. „Der ist beeindruckend“, erzählt er begeistert.

Sein Weg führte durch den Canyon und über den Colorado River. Weiter südlich, im Bundesstaat Utah, war sein liebster Abschnitt der Hayduke-Trail. Der gilt als einer der gefährlichsten Wanderwege dort, „aber ich habe die besten Gefühle und Erinnerungen daran.“ Fest steht für ihn: „Den Abschnitt will ich nochmal wandern.“

Es hat was Meditatives zu wandern und Berge zu überwinden. Man kommt von den Gedanken weg und überwindet sie. Nico Vorwerk, wanderte durch die USA

Seit der Jugend geht Vorwerk gerne wandern, angefangen hat er mit seinen Großeltern. Seitdem träumte er davon, eine so große Wanderung zu meistern. Den Großteil der Strecke lief er alleine. Nicht zuletzt, um über eine schwere Kindheit, mit Schlägen von den Eltern und Drogen in der Jugendzeit, hinwegzukommen, wie er sagt. „Es hat etwas Meditatives zu wandern und Berge zu überwinden. Man kommt von den Gedanken weg und überwindet sie.“

Ein Hitzschlag bremst den Wanderer aus

Doch Nico Vorwerk war nicht immer alleine. Alle sechs bis acht Tage trampte er in die nächste Stadt – zum Duschen, um Kontakt nach Deutschland aufzunehmen und um Lebensmittel zu kaufen. „Man entwickelt Vertrauen zu fremden Menschen.“ Aus einer Begegnung hat sich bis heute eine Freundschaft entwickelt. In Utah hatte sich Vorwerk in der Wüste verlaufen, so dass ihn ein Hubschrauber abholen musste.

Eine Wasserquelle, die er eigentlich ansteuerte, war versiegt. „Ich hatte einen Hitzschlag und wurde ein Stück mitgenommen. Das hat an meinem Selbstwert geknabbert.“ Doch dann traf er Alex aus Österreich, der ihm sagte: „Es ist dein Weg.“ So fand Vorwerk seine Motivation wieder.

Neben Wanderern hatte Vorwerk insgesamt elf Begegnungen mit Bären. „Einmal dachte ich: Das war’s jetzt“, erinnert er sich. In einer Vollmondnacht stand ein Bär direkt neben seinem Zelt in den Rocky Mountains. „Ich habe die Silhouette des Schwarzbärs am Zelt gesehen. Dann habe ich laut geschrien und der Bär ist abgehauen.“

Insgesamt zwei Jahre zu Fuß unterwegs

Nach 5.000 Kilometern durch die USA war es Vorwerk noch lange nicht genug. „Danach bin ich 2.000 Kilometer durch Neuseeland gewandert“, erzählt er. Dann ging es 800 Kilometer über die Pyrenäen und sechs Wochen mit dem Fahrrad quer durch Deutschland.

Zwei Jahre war Nico Vorwerk insgesamt 8.000 Kilometer zu Fuß unterwegs – bis er schließlich vor drei Jahren in Karlsruhe eine neue Heimat fand. Hier hat er seine Freundin kennengelernt, inzwischen hat das Paar eine Tochter. „Ich habe mich in die Umgebung verliebt. In Karlsruhe werde ich mal begraben.“

Davor hat Nico Vorwerk noch große Pläne: Der Grand Himalaya Trail, eine Wanderung durch Kanada und durch Israel stehen noch auf seiner Liste. In der Natur fühlt er sich wohl: „Das Gefühl, mit der Sonne aufzustehen und wieder schlafen zu gehen, das ist toll.“