Der Auftrag des Kreisjugendrings ist es, sich für das Vereinsleben im Landkreis Karlsruhe einzusetzen und dessen Jugendverbände zu vertreten. Dazu gehören insgesamt 16 Mitgliedsverbände, wie etwa aus den Bereichen Kirche, Sport, Kultur oder Feuerwehr. In diesen sind wiederum rund 95.000 Jugendliche und Kinder aktiv, teilte Claudia Kühn-Fluhrer, Geschäftsführende Bildungsreferentin, mit.

Die Veränderungen, denen Vereine und das Ehrenamt gegenüberstehen, will der Kreisjugendring mit einer Reihe an Vorträgen und Workshops proaktiv begleiten. Los geht es am 9. Oktober mit dem Titel „Damit Ehrenamt eine Zukunft hat“. Weiter steht am 12. Oktober, 23. November und 18. Januar auf der Agenda: „Mein Verein - was soll bloß aus dir werden?“ Das Thema „Achtsamkeit im Ehrenamt“ steht am 16. Oktober im Mittelpunkt, über „Anerkennung mehr als ein Blumenstrauß?!“ wird am 27. Oktober gesprochen. Zudem folgt im neuen Jahr das Angebot „attractive“, bei dem Jugendliche künftig Vereine beraten.