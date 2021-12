Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu, doch die Hoffnung, diesmal wieder einigermaßen „normal“ den Jahreswechsel feiern zu können, schwindet mit rasant steigenden Infektionszahlen.

Viele Menschen fürchten jedoch nicht nur das Virus, sondern sehen auch die Gefahr einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft.

Aber was hält uns zusammen? Gibt es dafür Rezepte? Was können wir selbst im Alltag für ein gutes gesellschaftliches Klima tun? Solchen Fragen wollen wir im „Fächer zum Jahreswechsel“, der am 31. Dezember erscheint, sowie auf bnn.de nachgehen. Und dabei bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, um Mithilfe.

Wir suchen Bilder der Gemeinsamkeit und des Zusammenhalts

Denn wunderbare Beispiele für gelebten Zusammenhalt – in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, unter Kollegen, im Verein, der Fußballmannschaft und und und – die hat es ja auch 2021 vielfach gegeben. Und vielleicht haben Sie Augenblicke der Gemeinsamkeit und des Zusammenhalts sogar fotografiert?

Für unsere Leseraktion zum Jahreswechsel suchen wir solche Bilder. „Wir halten zusammen“ lautet das Motto.

Womöglich haben Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin ja just im Jahr 2021 beschlossen, dass Sie ein ganzes Leben lang zusammenhalten wollen? Oder Sie haben gemeinsam mit Bekannten eine Hilfsaktion ins Leben gerufen?

Sich auch in Pandemiezeiten ehrenamtlich betätigt? Mit Gleichgesinnten Abfälle am Rheinufer eingesammelt? Oder Sie haben von lieben Nachbarn einen wunderschönen Blumenstrauß zum Geburtstag geschenkt bekommen?

Ob die Motive berührend sind oder lustig, ob die Bilder kleine Gesten zeigen oder große Aktionen – wir freuen uns über alle Fotos, die Sie uns senden.

Was wir suchen: Fotos von BNN-Leserinnen und Lesern aus dem Jahr 2021, die zum Thema „Wir halten zusammen“ passen. Eine Auswahl dieser Bilder veröffentlichen wir am 31. Dezember im „Fächer zum Jahreswechsel“ und auf bnn.de.

So können Sie teilnehmen: Wenn Sie mitmachen möchten, schicken Sie bitte Ihre Fotos per Mail an redaktion.leseraktion@bnn.de mit dem Betreff „Wir halten zusammen“.

Schreiben Sie ein paar Sätze dazu: Wo ist das Bild entstanden, was zeigt es? Bitte geben Sie Ihren Namen und Wohnort an sowie eine Telefonnummer für Rückfragen. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Wichtig: Wenn Sie uns Fotos schicken, auf denen Menschen zu sehen sind, müssen alle Personen, die abgebildet sind, mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist zudem die Erlaubnis der Sorgeberechtigten erforderlich.