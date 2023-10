Die offerta-Fahnen flattern bereits vor dem Messegebäude im kalten Herbstwind. In der Zeit vom 28. Oktober bis 5. November sind dann wieder alle vier Messehallen für die größte Verbraucherausstellung der Messe Karlsruhe geöffnet.

Traditionell spielen Essen und Genießen eine große Rolle auf der offerta. Bei deren 51. Auflage gibt es ein Comeback des populären Kochstudios, bei denen die Besucherinnen und Besucher Köchen aus der Region über die Schulter schauen können.

Die Rendez-vino geht in der offerta auf

Neu ist, dass die Genussmesse Rendez-vino in der offerta aufgeht. Messe-Chefin Britta Wirtz bestätigt entsprechende Informationen dieser Redaktion. Die Rendez-vino war eine Parallelveranstaltung zu den Lifestylemessen Inventa und Giardina Karlsruhe. Beide gibt es nicht mehr.

In diesem März fand die Rendez-vino mit 100 Ausstellern erstmals als selbstständige Messe statt. 8.000 Besucher kamen. Wirtz deutet an, dass sie sich nicht gerechnet habe und setzt sie im kommenden Jahr erst einmal aus. Offen ist, wie es danach weitergeht.

Genussmeile ist auf der offerta in Karlsruhe ein Publikumsmagnet

Es bleiben die beiden Fachmessen zum Thema Wein, die Winzer-Service-Messe sowie die Euro Vino. Wirtz sagt, eventuell werde es am Karlsruher Festplatz einmal ein Weinfest geben – dies aber erst, wenn das Kongresszentrum mit seinem Flaggschiff Stadthalle saniert ist.

Ein Publikumsmagnet ist die Genussmeile auf der offerta. „Die wird in diesem Jahr vielfältiger sein, als jemals zuvor, sagt Wirtz. Allein 23 Foodtrucks und Essensstände werde es dort geben, so offerta-Projektleiterin Melanie Seger am Mittwoch vor Medienvertretern. Auch am Biergarten, auf dem Grünareal zwischen den Messehallen gelegen, halte man fest.

In die Aktionshalle kehrt die Action zurück. Luca Wernert

offerta-Moderator

Nicht nur die Kochshow hat ein Comeback, nachdem sie wegen Corona einige Jahre gestrichen war. „In die Aktionshalle kehrt die Action zurück“, kündigt Luca Wernert von der Agentur Knappe 1a an. Seine Chefin Evelyn Knappe organisiert das Programm. „In diesem Jahr wird es wieder laut und es wird wieder bunt“, sagt sie. Sie verspricht Auftritte von Vereinen, Tanzgruppen, Cheerleadern, Marinesängern, Ballettstudios, Karnevalsgesellschaften, Musikern. Modenschauen und ein Auftritt des Karlsruher Zoodirektors Matthias Reinschmidt, den viele aus dem Fernsehen kennen, kommen hinzu.

Nicht in kompletter Mannschaftsstärke, aber mindestens zu fünft werden am Donnerstagnachmittag, 2. November, Profis des Karlsruher SC erscheinen und auch Autogramme geben, sagt Knappe.

Über die Messe Öffnungzeiten: Samstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 5. November, 10 bis 18 Uhr, in der Messe Karlsruhe Aussteller: über 600 (2022: 550) Ausstellungsfläche (brutto): 68.000 (2022: 68.000) Quadratmeter Eintrittspreise: Tageskasse 12,50 Euro (Onlineticket 11,50 Euro). Ermäßigt 11 Euro (Onlineticket 10 Euro), Schüler ab zwölf Jahren 6 Euro. Happy Hour Ticket ab 14 Uhr 8,50 Euro (7,50 Euro). Parkticket 7 Euro (6 Euro). Kinder bis 11 Jahre sind frei, für sie muss aber ein kostenfreies Ticket online oder an der Tageskasse erworben werden. ÖPNV: Kostenpflichtiger Shuttle-Bus zwischen Hauptbahnhof (Vorplatz) und Messe. Stadtbahn 2 Richtung Rheinstetten (Haltestelle Leichtsandstraße/Messe) www.offerta.de

Ein Highlight der Vor-Corona-offerta war das Spiele-Spektakel „Games for Families“. Auch dieses feiert ein Comebeback. „Wir sind so groß zurück wie nie“, sagt Organisator Michael Wegner. Auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern werde man 400 Spiele anbieten. 65 könnten ausprobiert werden.

Vom dreijährigen Kind bis zum 99-jährigen Senior seien Spiele dabei, „aber kein Spiel, das in irgendeiner Weise exzessiv gewaltdarstellend oder moralisch fragwürdig ist“, sagt Wegner. Am Eröffnungswochenende sei der YouTuber „K.Tze“ vor Ort – er hat über 300.000 Abonnenten und zieht auf Messen Besucher aus der Nähe und Ferne an.

Bis zu den 140.000 Besuchern der Vor-Corona-Offerta ist es noch ein weiter Weg

Die offerta wolle in erster Linie eine Verbraucherschau aus der Region für die Region sein, so Seger. Wie andere Verbrauchermessen hat sich die offerta von Corona noch nicht komplett erholt. In diesem Jahr kommen mit 600 Ausstellern immerhin zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Die Ziele, die sich die Messegesellschaft gesetzt habe, seien somit übertroffen worden, sagt Wirtz.

Im vergangenen Jahr strömten nach Messe-Angaben 75.000 Besucherinnen und Besucher in die vier Hallen. Das war schon eine deutliche Erholung, aber bei Weitem noch nicht die Größenordnung der Vor-Corona-Auflage. Damals seien 140.000 Gäste gekommen.

Wirtz sagt, sie erwarte jetzt einmal mehr ein Besucherplus, will sich aber nicht auf eine Zahl festlegen.

Die Messe Karlsruhe ist mittlerweile 20 Jahre alt

Vor 20 Jahren wurde übrigens mit der damaligen offerta auch das neue Messegelände vor den Toren der Stadt eröffnet. Das ist kein klassisches Jubiläum. Da es aber ein großes Investment von Karlsruhe und Region war, werden zur Eröffnung der diesjährigen offerta am 28. Oktober prominente Zeitzeugen eingeladen. Die Messe Karlsruhe ist – nach Stuttgart und Friedrichshafen – die drittgrößte in Baden-Württemberg.

Zum offerta-Konzept gehören vier Hauptthemen, die den Hallen zugewiesen sind: Markthalle, Freizeit, Lifestyle und Bauen. Wärmepumpe, Hybridsysteme und Solar samt Balkonkraftwerken werden laut Wirtz in letzterer eine gewichtige Rolle spielen.