1975 abgerissen: Wo stand das gesuchte Gebäude in Bretten?

In der vorletzten Woche war wieder einigen Lesern das Rätsel unserer Serie „Erkennen Sie Bretten?“ viel zu einfach. Wir reagieren und ziehen jetzt einen der drei richtig kniffligen Rätselteile von Stadtarchivar Alexander Kipphan vor.

Es folgt somit eine Herausforderung für alle, die so richtig knobeln wollen. Also für alle, die gern alte Alben oder Bildbände wälzen und sich außerdem in Bretten gut auskennen. Sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, dazugehören, kommen Sie nun vermutlich auf ihre Kosten.

Denn wie auch schon beim ersten kniffligen Rätsel – damals zum Eiscafé Pirod in der Melanchthonstraße – zeigen wir Ihnen erneut ein Gebäude, von dem heute in der Stadt nichts mehr zu sehen ist. Dieses Mal sogar auch rechts und links davon nicht. Und das seit fast 50 Jahren.

Stadt Bretten kaufte das Gelände und ließ das Gebäude 1975 abreißen

Zwei Dinge verraten wir Ihnen, vielleicht wird es dadurch ein bisschen einfacher. Erstens: Die Stadt Bretten kaufte das Gelände und ließ das Gebäude 1975 abreißen. Und zweitens: Garantiert war jeder von Ihnen danach schon auf diesem Grundstück. Höchstwahrscheinlich auch mehrfach.

Wissen Sie, wo das gesuchte Gebäude stand? Waren Sie vielleicht sogar selbst dort drinnen? Falls ja, was haben Sie dort erlebt? Und wissen Sie auch, was die Stadt Bretten nach dem Abriss des Gebäudes aus dem Grundstück gemacht hat?

Wie immer freuen wir uns besonders, wenn Sie uns neben der Lösung auch eine persönliche Geschichte rund um das gesuchte Haus erzählen.

Redaktion verlost Gewinne an die Teilnehmer mit der richtigen Lösung und/oder einer Anekdote

Wenn Sie eine Idee haben, wo das Gebäude gestanden haben könnte, schreiben Sie uns bitte bis Freitag, 12. April, um 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.bretten@bnn.de. Sie erreichen uns auch per Brief oder Postkarte an die Brettener Nachrichten, Melanchthonstraße 43 in 75015 Bretten.

In der vergangenen Woche besuchte uns ein Leser in der Redaktion und erzählte uns seine Geschichte persönlich, auch das ist möglich. Bitte nennen Sie jeweils Ihren Namen, Ihre Anschrift, die Telefonnummer sowie das Stichwort „Erkennen Sie Bretten?“.

Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung und/oder mit einer persönlichen Geschichte zum gezeigten Ort verlosen wir Bücher und DVDs aus dem Lesershop der BNN. Die Preise schicken wir den Gewinnern nach der Verlosung zu.

Sämtliche Fotos für die Rätselserie „Erkennen Sie Bretten?“ hat Stadtarchivar Alexander Kipphan ausgewählt. Das Stadtarchiv unterstützt die Reihe in den BNN mit Informationen, Rat und Tat.