Nach dem kniffligen Rätsel in der vergangenen Woche wird es wieder einfacher. Im vierten Teil der Serie sehen Sie ein altes Haus mit Ladengeschäft in Bretten.

Das vergangene Rätsel war wirklich eine Herausforderung, genau wie es Stadtarchivar Alexander Kipphan prophezeit hatte. Vier Leser wussten, wo das gesuchte Haus stand. Herzlichen Dank aber auch an alle anderen, die fleißig mitgeraten und ihre Geschichten mit den Lesern und mit uns geteilt haben.

Der heutige Teil der Serie „Erkennen Sie Bretten?“ wird wieder einfacher. Allerdings haben Sie, liebe Leser, diesmal auch weniger Zeit zum Tüfteln. Denn Ostern steht vor der Tür.

Senden Sie uns daher bitte Ihre Vorschläge bereits bis Donnerstag, 28. März, um 10 Uhr. Die Lösung des Rätsels lesen Sie dann wie gewohnt in der kommenden Woche am Samstag sowohl auf unserer Homepage als auch in Ihrer Zeitung.

Fotograf hat das Bild des Brettener Hauses Mitte der 70-er Jahre geschossen

Nun zu dem gesuchten Gebäude. Wie Sie unschwer erkennen, gab es im Erdgeschoss des Hauses ein großes Fenster, in dem eine Reihe von Schaufensterpuppen stand. Außerdem ist der Name des Geschäfts – Muckenfuss – zu lesen.

Um das Rätsel nicht noch einfacher zu machen, verraten wir jetzt nur so viel: Der Fotograf hat das Bild irgendwann Mitte der 1970-er Jahre geschossen.

Wissen Sie, wo das Haus stand – und vielleicht auch, was heute in dem Ladengeschäft ist? Ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns wieder persönliche Anekdoten schildern. Waren Sie dort früher Stammkunde? Haben Sie sich für einen besonderen Anlass eingekleidet, womöglich für Ihre Hochzeit? Wie zufrieden waren Sie und wie erinnern Sie sich an die Betreiber?

Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung und/oder mit einer persönlichen Geschichte zum gezeigten Ort verlosen wir Bücher und DVDs aus dem Lesershop der BNN.

Die Lösung zusammen mit Ihren Geschichten und mit Informationen aus dem Brettener Stadtarchiv erfahren Sie am 30. März. Außerdem lesen Sie dann die Namen der Gewinner. In der Samstagausgabe zeigen wir Ihnen noch einmal die alte Aufnahme und ein aktuelles Bild, das wir vom selben Standort aus fotografiert haben.

Die Fotos für die Rätselserie „Erkennen Sie Bretten?“ hat Stadtarchivar Alexander Kipphan ausgewählt. Das Stadtarchiv unterstützt die Reihe in den BNN mit Informationen, Rat und Tat.