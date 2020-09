Baustart für Kindergarten auf dem Brettener Mellert-Fibron-Areal noch für 2020 geplant

54 Plätze in vier Gruppen

Die Herren sind sich einig: Baustart soll noch 2020 sein – „unbedingt“, so Markus Vierling, Geschäftsführer der ausführenden Südbau Bretten. Fünf Jahre nach der Vertragsunterzeichnung zwischen dem Trägerverein FAM und der Südbau soll nicht nur ein Kindergarten auf dem Mellert-Fibron-Areal Wirklichkeit werden.

Lediglich die Baufreigabe fehle gemäß Bürgermeister Michael Nöltner und Vierling für den Spatenstich beim Bau der Gebäude-Komplexe A und B. Auch Ulrike Stromberger, Gründerin des Kindergarten-Trägers FAM, des Vereins „Für Alle Menschen“ aus Bretten, freut sich und wartet auf den Spatenstich. Bis bunte Gummistiefelchen durch die Schmutzschleuse vom Spielbereich des neuen FAM-Kindergartens nach drinnen tapsen, dauert es noch etwa zwei Jahre.

Das sei laut Vierling die voraussichtliche Bauzeit - sofern Covid19 nichts ausbremse. Die Neubauten werden sich zu den vorhandenen Gebäuden D und C an der Hermann-Beuttenmüller-Straße gesellen. In diesen arbeiten bislang unter anderem die Diakonie und das Evangelische Verwaltungs- und Serviceamt.