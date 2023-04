Das Team vom Ordnungsamt will verstärkt am Freitag vor allem vor Kindergärten und Schulen Raser erwischen. Eine stationäre Anlage blitzte dieses Jahr schon einen Spitzenreiter mit fast dreifachem Tempo in Bretten.

Auch in Bretten wird jetzt viel geblitzt. Das Ordnungsamt nimmt laut Amtsleiter Simon Bolg teil am jährlichen europaweiten Blitzermarathon. „Selbstverständlich sind wir im Rahmen unserer personellen Möglichkeiten an den landesweiten Verkehrsüberwachungsaktionen“ dabei, so Bolg. Es gehe darum, Gefahrenbewusstsein zu schaffen, sagt er.

Vor allem an diesem Freitag stehen die Blitzer rund um die Uhr an verschiedenen Stellen, auch in Bretten und Umland. Das Ordnungsamt Bretten verfügt über zwei stationäre Anlagen. Sie stehen auf Höhe des Fastfood-Restaurants am Alexanderplatz und an der B294 kurz vor den Stadtwerken ortsauswärts.

Team des Ordnungsamtes Bretten blitzt am Freitag vielerorts

Daneben bleibt ein Trailer, auch als semi-stationäre Anlage bezeichnet, stets für eine gewisse Zeit an einem Standort stehen. Hinzu kommt eine mobile Anlage. Diese wird am Freitag vom Team des Ordnungsamts an wechselnden Stellen aufgebaut.

Wo genau, das verrät Ordnungsamtsleiter Bolg verständlicherweise nicht, „aus einsatztaktischen Gründen“.

Regelmäßige Messungen finden auch während des Blitzermarathons aber unter anderem im Postweg oder in der Reuchlinstraße statt, so Bolg. Denn auf dieser Strecke sei von höherer Gefahr auszugehen. Dort gehen Kinder zu Kindergärten oder Schulen oder wieder zurück nach Hause.

Über eine Million Euro an Bußgeldern hat die Stadtkasse 2022 von Schnellfahrern kassiert

Wie auch das Landesinnenministerium veröffentlichte, geht es gerade an solchen neuralgischen Punkten darum, Sicherheit zu schaffen. Umstritten ist allerdings die Nachhaltigkeit von Blitzmarathons.

In Bretten kam 2022 die Summe von rund 1,16 Millionen Euro durch Schnellfahrer zusammen. Das Ordnungsamt hat diese allerdings nicht nur während des Blitzmarathons, sondern übers ganze Jahr hinweg geblitzt.

Auch die Fallzahlen ließen sich laut Ordnungsamtsleiter Bolg nicht auf gewisse Aktionen wie die des Blitzermarathons oder Tage benennen. Insgesamt blitzte es im Zuständigkeitsbereich Bretten 2022 ganze 29.022 Mal. Diese Zahl an Geschwindigkeitsüberschreitungen brachte die genannte Höhe an Bußgeldern.

„Trauriger Spitzenreiter“ im aktuellen Jahr war laut Bolg ein Autofahrer, der im März mit Tempo 142 an der stationären Messanlage an der Bundesstraße 294 vorbeirauschte. Erlaubt ist dort eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Ihm drohen nun neben einem Bußgeld von 1.500 Euro drei Punkte im Fahreignungsregister und drei Monate Fahrverbot.

Wie lange das Gefahrenbewusstsein nach einem Blitzermarathon anhält, hat 2020 die Universität Passau mit einer Studie untersucht. Danach scheint sich der Effekt bei Rasern ebenso rasant wieder aufzulösen.

Im ganzen Land wurden beim Blitzermarathon 2022 insgesamt 15.500 Verstöße festgestellt. 253 Raserinnen und Rasern drohte sogar der Entzug des Führerscheins.