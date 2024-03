„Make my Song“-Workshops

Wie der Brettener Musiker Cris Cosmo Jugendliche für die Musik begeistern will

In seiner Karriere als Musiker hat Cris Cosmo schon viele Projekte verwirklicht. Derzeit bietet der Sänger und Songwriter aus Bretten spezielle „Make my Song“-Workshops an, um junge Leute für die Musik zu begeistern. Die nächsten beiden Workshops finden auf der Ferieninsel Mallorca statt.