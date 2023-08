Im Hänferdorf hat er 2021 eine neue Heimat gefunden und in diesem Jahr wird er am Zwetschgenfest-Samstag im Bühler Stadtgarten zu hören sein: Cris Cosmo. Er präsentiert ein neues Album – und blickt auf eine schwierige Zeit zurück.

Seine Songs handeln von Hoffnung, Verbundenheit, Völkerverständigung, Selbstverwirklichung und Selbstliebe und dass wir „Ein Teil von Allem“ sind. Nicht umsonst trägt sein siebtes Studioalbum, das Anfang September erscheint, diesen Titel. Die Rede ist von Sänger, Songwriter und Coach Cris Cosmo, der seit 2021 im Bühler Hänferdorf seine neue Heimat gefunden hat.

Cosmo schreibt positive, reflektierte deutsche Texte für „weltoffene Menschen, die sich überall zu Hause fühlen“, und mischt sie mit Pop, Reggae, clubbigen Beats und Hip-Hop zu einem Sommercocktail. Er selbst nennt seinen eigenen Style „Conscious Pop“. Am Zwetschgenfest-Samstag wird Cris Cosmo mit Band im Bühler Stadtgarten zu hören sein. Performt werden neben brandneuen Songs wie „Meisterwerk“ oder „Sternenstaub“ auch Hits wie „Ich liebe dich dafür“ oder „Wach auf“.

Cris Cosmo hat schon zwei Millionen Views auf Youtube

Wie wohnt ein Sänger, der schon beim Bundesvision Song Contest in Berlin teilgenommen hat, in der Vergangenheit für den German Songwriting Award und den deutschen Musikpreis Echo nominiert wurde und zwei Millionen Views auf Youtube vorweisen kann? Die Frage ist schnell beantwortet. Bodenständig, ohne großes Chichi. Das Interview findet daher auch bei Temperaturen über 30 Grad praktischerweise in der kühlen Küche, statt auf der sengend heißen Terrasse statt.

Plötzlich war mein Gesicht halbseitig gelähmt. Cris Cosmo

Sänger

Erst in den vergangenen Monaten ist bei Cris Cosmo wieder ein wenig Normalität eingekehrt. Nach der turbulenten Coronazeit kamen gesundheitliche Probleme. „Plötzlich war mein Gesicht halbseitig gelähmt“, schildert der Sänger diesen Schock. Mithilfe von Logo- und Physiotherapie ist inzwischen alles wieder im Lot.

„Nichts ist zurückgeblieben“, sagt er dankbar. Doch statt der geplanten neun Lieder, die auf das neue Album sollten, sind es durch die Zwangspause wegen der Gesichtslähmung jetzt nur sechs geworden. „An denen allerdings haben wir lange gearbeitet und gefeilt“, beschreibt Cosmo den aufwendigen Arbeitsprozess.

Neues Album von Cris Cosmo verspricht Überraschungen

Eine Überraschung, Pardon, gleich drei verspricht das neue Album. „Es sind einige außergewöhnliche Gäste mit an Bord“, verrät der Sänger. „Mein sechzehnjähriger Sohn Luke hat bei dem Song ‘Sternenstaub’ die Musik mitkomponiert, produziert und eingespielt. Außerdem ist der israelische Sänger Shlomy Ash im Lied von ‘Mutter Erde’ zu hören und last but not least ist die Gruppe ‘Zweierpasch’, eine deutsch-französische Hip-Hop-Band aus dem Grenzgebiet zwischen Freiburg im Breisgau, Kehl und Straßburg, mit dabei. Sie sind nicht nur seit 2018 Preisträger des Adenauer-de Gaulle-Preises, sondern wurden auch vor fünf Jahren zu Freiburgs Band des Jahres gewählt. Ich freue mich sehr, dass die Jungs auch auf dem Zwetschgenfest mit auf der Bühne stehen werden.“

Cris Cosmo selbst benutzt in der Regel einzig seine Lieblingsgitarre bei seinen Auftritten. In seinem Studio hängen zwei davon an der Wand. Eine dritte, akustische Klampfe muss sodann fürs Foto herhalten.

Doch was ist das? Eine riesige Anzahl Baseball-Caps in allen erdenklichen Farben zieht beim Eintreten sofort die Blicke auf sich: rote, blaue, mit Sternchen oder Blättern, mit und ohne Streifen, in Baumwolle oder mit Schriftzügen. Rund 40 Stück sind es, akkurat in einem weißen Regal aufgereiht. Weitere Kopfbedeckungen finden sich in passenden Cap-Containern über und unter dem Bord.

Ich gehe nie ohne Käppi auf die Bühne. Cris Cosmo

Sänger

Ein echter Tick, oder? „Vielleicht“, lacht da der Sänger. „Ich gehe nie ohne Käppi auf die Bühne.“ Welche mag er denn am liebsten? Ein Griff genügt. „Die hier“, sagt er und hält eine rosa Cap in die Höhe.

Doch zurück zur Musik. Cris Cosmo gibt schließlich noch eine kurze Kostprobe des neuen Songs „Ein Teil von Allem“, der folgendermaßen anklingt: „Du bist ein Teil von allem und alles ist ein Teil von dir. Alles gehört zusammen, du bist nicht alleine hier.“

Mit Sicherheit wird dieses geschmeidige Stück am Bühler Zwetschgenfest die Besucher mitnehmen. Was wünscht sich Cris Cosmo, der übrigens im Dezember sein 30-Jähriges auf der Bühne feiert, von diesem Gig? „Ich möchte die Menschen mit meinen Songs abholen“, sagt der Sänger.

„Ich genieße es, wenn die Energie ganz langsam hochfährt und die Band und ich das Publikum schließlich mitreißen – mit viel positiven Impulsen und einem Wall of Sound. Ein Drive und eine Dynamik, wie sie nur bei Live-Aufritten möglich ist.“