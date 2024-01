Fitnesskurse und Trainings sollen die Menschen in Bretten beim Kampf gegen den Schweinehund unterstützen. Dazu bieten Studios vielfältige Möglichkeiten an.

Zum Jahresende, wenn die besinnlichen Tage etwas Ruhe in den hektischen Alltag bringen, rückt oft auch die eigene Gesundheit wieder mehr ins Bewusstsein.

Trifft dann noch die Völlerei der Festtage auf Vorsätze für das neue Jahr, kommt schnell der Wunsch nach mehr Sport auf und der eine oder die andere möchte ein paar Kilos abspecken. In Bretten bieten diverse Fitness-Studios zahlreiche Möglichkeiten, sportlich aktiv zu werden, und unterstützen im Kampf gegen den Schweinehund.

Fitnessstudios in Bretten kombinieren Ausdauer- und Krafttraining

Meist bieten die Studios eine Kombination aus Gerätetraining und speziellen Fitnesskursen an. Bei Rehactiv gibt es mit dem Milon-Zirkel einen Parcours aus digital vernetzten Geräten, die für jede Zielgruppe passend eingestellt werden können.

„Die Komponenten aus Ausdauer- und Krafttraining sind gerade für Anfänger perfekt geeignet und helfen auch beim Abnehmen“, erläutert Ramona Ackermann. „Bei der Cardio-Party trainieren wir kontrolliert in der richtigen Herzfrequenz.“

Auf zwei Etagen kann im Sportpark Bretten schon seit 1986 trainiert werden. Murat Ekincioglu hat eine Etage für das Krafttraining und die andere für Ausdauer- und Cardiotraining ausgelegt. Kurse gibt es hier keine. Ein umfassendes Angebot bietet auch das Studio der Kette Clever Fit auf der Diedelsheimer Höhe. Hier kann unter der Woche sogar bis Mitternacht trainiert werden.

Viele Möglichkeiten bietet auch das Fitness-Studio im Malag-Center an der Wilhelmstraße, das nun Fit Loft heißt. Beispielsweise das Fitness-Boxen, das Roberto Kahle seit 2015 leitet. Sogar am zweiten Weihnachtsfeiertag versammelten sich pünktlich um 11 Uhr mehr als ein Dutzend Sportbegeisterte, um in einer Extraeinheit gemeinsam gegen die Weihnachtspfunde anzugehen.

Brettener Trainer boxt seit über 50 Jahren

Roberto Kahle betont die Vielseitigkeit dieses Trainings. „In diesem Kurs werden Koordination, Balance, Kraft und Schnellkraft trainiert. Die Kombination aus statischen Übungen und schnellen Bewegungselementen beansprucht alle Muskelgruppen“, erläutert der Boxtrainer, der von 1972 bis 1980 selbst aktiv geboxt hat. „Dazu kommen noch Bauch- und Rückenübungen.“

Susanne Gamber nimmt seit drei Monaten am Fitness-Boxen teil und ist voll des Lobes. „Das Training ist positiv anstrengend und ich spüre, dass der ganze Körper beansprucht wird.“

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt das Studio Vitalformen am Marktplatz. Mittels Elektro-Muskel-Stimulation (EMS) werden die Muskeln beim Training zusätzlich aktiviert und kontrahiert. „EMS-Training ist ein intensives und sehr zeitsparendes Ganzkörpertraining, bei dem auch die tieferliegenden Muskeln erreicht werden“, erläutert Luca Barletta. Weitere Besonderheit: Jedes Training wird von einem Personal Trainer angeleitet, der maximal zwei Personen gleichzeitig betreut.

Ganz unkompliziert und ohne große Kosten geht es natürlich auch: mit Laufschuhen in der Natur.