Brettener will Genossenschaft gründen zum Erhalt historischer Gemäuer

Rainer Dosch hat ein Herz für den Denkmalschutz und ein Ziel. Er will Bürger dafür gewinnen, Bauten mit Geschichte für sich und den eigenen Ort zu gestalten.

Sie prägen das Stadtbild – in Bretten sogar sehr. Uralte Gebäude sind architektonische Zeitzeugen. Sie bieten Erinnerungswert, manchmal für eine Gemeinde, mal fürs ganze Land. Und so hat der Schutz von Denkmalen in Baden-Württemberg sogar Verfassungsrang.

Rainer Dosch, unter anderem Mitglied des Vereins Altstadtrettung, kümmert sich in Bretten derzeit um Konzepte für konkrete Objekte.

Sie waren bei der Gründungsversammlung eines neuen, landesweiten Denkmals-Netzwerks in Stuttgart dabei. Wie kam es dazu?

Dosch Seit Längerem beschäftige ich mich schon mit dem Thema Denkmalschutz und -pflege. Darum nahm ich an Webinaren von Barbara Saebel teil. Sie ist Sprecherin der Grünen für Denkmalschutz im Landtag. Bei ihrem Besuch in Bretten lernte ich sie persönlich kennen. Sie war beeindruckt von unserer Altstadt. Durch sie erfuhr ich auch von Christian Skrodzki. Der Unternehmer ist überzeugter Bürgergenossenschafts-Aktivist. Er wurde landesweit bekannt durch die Sanierung des Bahnhofes Leutkirch durch eine Bürgergenossenschaft. Seitdem kämpft er dafür, Denkmale genossenschaftlich zu erhalten. Das verbindet Bürger mit ihrem Ort. Außerdem können Denkmalnutzungen, ob als Gastronomie, Lebensmittelproduktion, Kinderbetreuung oder Seniorenresidenz auch durch Wirtschaftlichkeit überzeugen, so wie beim Projekt Bürgerbahnhof Sulzfeld.

Was beinhaltet dieses Projekt?

Dosch Der Bürgerbahnhof wird als Event-Location genutzt. Es gibt einen großen und einen kleinen Saal, die Vinothek. Maßgeblich fürs Entstehen des Bürgerbahnhofs waren zwei frühere Vorstandsmitglieder der Volksbank Bruchsal-Bretten. Mit ihnen habe ich auch gesprochen bezüglich der Gründung einer Bürgergenossenschaft zum Zweck des Erhalts von Denkmalen.

Konzeptentwicklung für zwei historische Häuser in Bretten in den Startlöchern

Wie kommen Sie dabei voran?

Dosch Es heißt jetzt, meine Ideen, zum Beispiel für zwei Häuser in der Oberen Kirchgasse in Bretten, zu Papier zu bringen. Es geht um Konzepte für die Nutzung der Gebäude in der Oberen Kirchgasse und darum, geeignete Firmen zu finden, die mitwirken möchten. Danach werden wir die Konzepte der Öffentlichkeit präsentieren.

Und haben Sie schon Kontakte zu Firmen geknüpft?