Ordnungsamt ist unterbesetzt

Brettenerin ist verärgert: Falschparker versperren ihr regelmäßig den Weg

In der Straße in Bretten, in der Hanna M. wohnt, ist Parken gegenüber ihrem Haus verboten. Trotzdem stehen dort immer wieder Autos. Als Hanna M. die Fahrer darauf anspricht, sind die meisten völlig überrascht. Warum?