Die Christdemokraten aus Oberderdingen haben ihre Wahlkampagne mit dem Slogan „Erfahrung und frischer Wind – für eine Zukunft im Gleichgewicht“ überschrieben. Das teilt Gemeinderätin Elena Nowitzki für die CDU Oberderdingen mit, die nun ihre Liste für die Gemeinderatswahl veröffentlicht hat.

Dabei gehe die Partei mit „einem jungen Team“ an den Start, „das sich mit Leidenschaft für unsere Gemeinde engagiert“, schreibt Nowitzki.

Externer Inhalt von Youtube

Beim Urnengang am 9. Juni – an diesem Tag finden in Baden-Württemberg bekanntlich die Kommunalwahlen statt – bewerben sich demnach 24 Kandidatinnen und Kandidaten für die CDU um einen Sitz im neu zu wählenden Stadtparlament.

CDU Oberderdingen möchte „ein gutes Wahlangebot“ machen

Die örtlichen Christdemokraten sind sich sicher, dass sie den Wählerinnen und Wählern mit ihrem Team „ein gutes Wahlangebot“ machen, so Nowitzki.

Die Wahlliste führt Brigitte Harms-Janssen an, die nicht nur erste ehrenamtliche Bürgermeisterstellvertreterin der Stadt Oberderdingen ist, sondern auch die Vorsitzende der siebenköpfigen CDU-Fraktion im Oberderdinger Rat.

Neben Harms-Janssen als Spitzenkandidatin treten mit Oskar Combe, Jochen Diestl, Klaus Hilpp, Elena Nowitzki, Michael Sauter und Wolfgang Weigel auch die sechs anderen amtierenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäte an.

Mit derzeit sieben Mandatsträgern ist die CDU stärkste Fraktion. Außer den amtierenden Ratsmitgliedern treten für die CDU zur Wahl des neuen Gremiums nun noch Jannis Burr, Fabian Hellwig, Marcel Kosel, Sebastian Kreiter, Denny Lath, Rainer Lehn, Metin Manav, Marco Mannes, Jana Moock, Armin Oharek, Timo Schneider, Robert Simon, Carolin Stieber, Harald Vincon, Samantha Vincon, Jörg Wilk und Heike Zickwolf an.

Wir möchten die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger vertreten. Brigitte Harms-Janssen

Spitzenkandidatin der CDU Oberderdingen

„Wir haben Kandidatinnen und Kandidaten aus jeder Lebensphase – wie die Menschen im Ort – und wir möchten die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger vertreten“, betont Brigitte Harms-Janssen und fügt an: „Es freut uns, dass es uns dieses Mal gelungen ist, viele jüngere Frauen und Männer für eine Kandidatur zu gewinnen.“

Man wolle „eine Politik für alle Generationen“ machen, ergänzt Elena Nowitzki. Die Altersspanne der CDU-Kandidatinnen und-Kandidaten reicht dabei von 22 bis 74 Jahren. Die sechs Frauen und 18 Männern, die „ein breites berufliches Spektrum“ abdecken, bringen laut Nowitzki „viel Lebenserfahrung“ mit, doch sie brächten auch die notwendige Neugier mit, um „Dinge zu hinterfragen und neu zu denken“.